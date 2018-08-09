Новосибирцев попросили обойтись без пикников с кострами

Из-за сухой и жаркой погоды увеличивается риск возникновения природных пожаров

Новосибирские спасатели предупредили горожан не разводить костры из-за повышенной пожароопасности в 7 районах Новосибирской области, включая ближайшие к областному центру.







Так, по данным пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области, с 9 по 10 августа 2018 года в Баганском, Карасукском, Краснозерском, Здвинском, Ордынском, Искитимском и Новосибирском районах ожидается высокая пожароопасность 4-го класса горимости.





«Теплая и местами жаркая погода будет способствовать увеличению числа очагов и площадей природных пожаров», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.





Спасатели настоятельно рекомендуют новосибирцам и жителям области не поджигать сухую траву, не бросать непотушенные окурки и не разводить костры.







Сейчас, согласно данным областного управления МЧС, в Новосибирской области не зарегистрировано ни одного природного пожара.





В случае если вы обнаружили возгорание, следует незамедлительно сообщить об этом по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России — 101 или по телефону 112.





Сегодня утром город окутала дымка с едким запахом гари от горящей Хилокской свалки. Столб дыма от пожара на полигоне поднялся несколько дней назад — его было видно даже на другом берегу. Власти Новосибирска сделали замеры воздуха в жилых районах, которые окутал дым с Хилокской свалки, и пришли к выводу, что опасности для здоровья жителей нет.