Фото: у пекари в Новосибирском зоопарке родился детёныш
Новосибирский фотограф Владимир Шадрин сфотографировал маленького детёныша пекари, который недавно родился в зоопарке.
Пекари относятся к семейству нежвачных парнокопытных млекопитающих. Раньше их причисляли к семейству свиней. Слово «пекари» заимствовано у бразильских индейцев и переводится на русский как «зверь, проделывающий много дорог в лесу», рассказывается на официальном сайте зоопарка имени Р.А. Шило.
Ареал обитания пекари очень широк: они живут на больших территориях от юго-запада США до Средней Аргентины. Пекари отлично себя чувствуют как в сухих степях, так и во влажных тропических лесах.
«Основные враги пекари — ягуар и пума. На молодых пекари нападают рыжая рысь и койот. Мать энергично защищает молодняк, кусая противника зубами, но не ударяет клыками, как свинья. Разъярённые и напуганные пекари издают характерное щёлканье клыками», — говорится на официальном сайте Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило.
Продолжительность жизни пекари в неволе достигает 24 лет. В зоопарке Новосибирска они содержатся с 2002 года: за 15 лет появилось 80 детёнышей пекари.
А в начале лета, 9 июня, стало известно о рождении детёнышей у других животных в зоопарке — тогда у пары лосей появились лосята.
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Александр Сильченко
Фото Владимира Шадрина