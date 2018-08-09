Хоккей: «Сибирь» победила в третьем контрольном матче финский клуб «Йокерит»

Сибиряки» дважды проигрывали по ходу матча, но всё же победили
Сибиряки» дважды проигрывали по ходу матча, но всё же победили

Вчера вечером ХК «Сибирь» одержал волевую победу над «Йокеритом» из Хельсинки со счётом 4:2 (0:1, 1:1, 3:0). Сибиряки» дважды проигрывали по ходу встречи: 0:1 и 1:2, играя в меньшинстве, но им удалось не только отыграться, но и в итоге выйти вперёд. В первом случае счёт удалось сравнять Глебу Зырянову, а ещё три шайбы забросил в ворота финнов Энвер Лисин, который по итогам матча был признан лучшим игроком в составе «Сибири».


Вчера НГС также сообщал, что любители бокса в октябре смогут увидеть поединок новосибирского боксёра Михаила Алояна с боксёром из ЮАР Золани Тете.

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