Хоккей: «Сибирь» победила в третьем контрольном матче финский клуб «Йокерит»
Вчера вечером ХК «Сибирь» одержал волевую победу над «Йокеритом» из Хельсинки со счётом 4:2 (0:1, 1:1, 3:0). Сибиряки» дважды проигрывали по ходу встречи: 0:1 и 1:2, играя в меньшинстве, но им удалось не только отыграться, но и в итоге выйти вперёд. В первом случае счёт удалось сравнять Глебу Зырянову, а ещё три шайбы забросил в ворота финнов Энвер Лисин, который по итогам матча был признан лучшим игроком в составе «Сибири».
Вчера НГС также сообщал, что любители бокса в октябре смогут увидеть поединок новосибирского боксёра Михаила Алояна с боксёром из ЮАР Золани Тете.
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Валерий Иванов
Фото hcsibir.ru