«Тойота» нашла взрывоопасные подушки в огромном количестве машин
Компания Toyota на российском рынке должна отозвать
«Причиной отзыва является существующая вероятность некорректного срабатывания подушки безопасности (Takata) переднего пассажира при аварии. Срабатывание пассажирской подушки безопасности при аварии с деградированным веществом может привести к разрушению корпуса газогенератора и, в худшем случае, проникновению фрагментов газогенератора через подушку безопасности в салон автомобиля», — рассказали в пресс-службе Росстандарта.
Под отзыв попадают модели Toyota Alphard, Auris, Corolla и Yaris, которые были реализованы на российском рынке в период с 12 марта 2010-го по 19 мая 2015-го. Все работы по устранению неисправности будут проведены официальными дилерами бесплатно. Узнать, попадает ли машина под отзыв, можно на сайте Росстандарта по VIN-коду.
Напомним, в Новосибирске марку Toyota представляет один дилер, компания «Тойота центр Новосибирск Запад».
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Дмитрий Косенко
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