«Тойота» нашла взрывоопасные подушки в огромном количестве машин

Узнать, попадает ли машина под отзыв, можно на сайте Росстандарта по VIN-коду

Компания Toyota на российском рынке должна отозвать 20 702 автомобиля с неисправными подушками безопасности, сообщает Росстандарт. Причина кроется в дефектах подушек фирмы Takata, которые уже не раз становились источником скандалов.







«Причиной отзыва является существующая вероятность некорректного срабатывания подушки безопасности (Takata) переднего пассажира при аварии. Срабатывание пассажирской подушки безопасности при аварии с деградированным веществом может привести к разрушению корпуса газогенератора и, в худшем случае, проникновению фрагментов газогенератора через подушку безопасности в салон автомобиля», — рассказали в пресс-службе Росстандарта.







Под отзыв попадают модели Toyota Alphard, Auris, Corolla и Yaris, которые были реализованы на российском рынке в период с 12 марта 2010-го по 19 мая 2015-го. Все работы по устранению неисправности будут проведены официальными дилерами бесплатно. Узнать, попадает ли машина под отзыв, можно на сайте Росстандарта по VIN-коду.





Напомним, в Новосибирске марку Toyota представляет один дилер, компания «Тойота центр Новосибирск Запад».





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