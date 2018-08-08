На аукционе картин художника из США собрали деньги для больных детей

Вырученные средства будут отданы благотворительному фонду
Вырученные средства будут отданы благотворительному фонду

Сегодня в Новосибирске в галерее «АртЕль» молодёжный центр «Альтаир» провёл аукцион картин 26-летнего американского художника Дэвида Хунха. Этот аукцион завершил выставку работ молодого американца, который сейчас живёт в Новосибирске. Все деньги от продажи картин будут направлены на благотворительность.


«Все вырученные средства будут отданы благотворительному фонду «Рука помощи, который помогает детям-сиротам и больным детям, которым нужно лечение или реабилитация. Все те, кто купили картины Дэвида, будут в списке благотворителей. Всего мы выручили 33 тысячи рублей. Почти все лоты купили по минимальной ставке, но для нас это неплохо, это всё равно значительная помощь - было продано девять работ художника, самая дорогая картина ушла за семь тысяч рублей», - рассказала корреспонденту НГС по телефону куратор выставки City Of Snow Анна Галеева.


Автор сам представил свои работы
Автор сам представил свои работы


Кстати, на выставках в Новосибирске можно увидеть не только картины, но и больших и опасных пауков.

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