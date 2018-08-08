Бывшего директора Новосибирского театра оперы и балета назначили директором московского театра

Вчера, 7 августа, бывший директор Новосибирского театра оперы и балета Борис Мездрич приказом Департамента культуры города Москвы назначен директором московского театра «Практика». В 2015 году Мездрич был уволен из НГАТОиБ из-за скандала, связанного с постановкой оперы «Тангейзер».







«К сожалению, пока ничего не могу комментировать — работаю [директором театра "Практика"] только второй день. В сентябре будет открытие сезона, тогда расскажу. Надо войти вначале в курс дела», — рассказал Борис Мездрич корреспонденту НГС по телефону.







«Подробностей пока нет. Со вчерашнего дня Борис Михайлович является директором театра "Практика". В начале сентября у нас будет пресс-конференция по планам развития театра, тогда всё расскажем. Сейчас мы пока особо не комментируем, нужно Борису Михайловичу погрузиться в дела… Это очень поможет [театру], Дмитрий Брусникин отвечает за художественную часть, а Борис Михайлович отвечает за административную часть. Брусникин и Мездрич — это лучшее, что может быть с "Практикой"», — добавил руководитель пресс-службы театра Егор Хлыстов.







Ранее НГС сообщал, что сказал министр культуры России Владимир Мединский на открытии концертного зала в оперном театре и за что он хвалил его нынешнее руководство.

