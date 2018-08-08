Водитель, ехавший в страховую компанию после ДТП, попал еще в одну аварию

BMW ехал в страховую компанию по поводу предыдущей аварии
BMW ехал в страховую компанию по поводу предыдущей аварии

Сегодня днём в Октябрьском районе Новосибирска в 15:00 произошло ДТП во дворе одного из домов на улице Добролюбова: водитель BMW поехал в страховую компанию по поводу предыдущей аварии и столкнулся с другим автомобилем.


«У него буквально несколько дней назад было другое ДТП, и он как раз ехал в страховую компанию для оценки автомобиля. У него по дороге во дворе лопнула камера и он въехал в припаркованный автомобиль Nissan», — рассказала корреспонденту НГС по телефону аварийный комиссар службы аварийных комиссаров «Альянс».


Многострадальный BMW
Многострадальный BMW


Ранее НГС сообщал про массовое ДТП на Димитровском мосту, которое произошло сегодня утром.

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