Водитель, ехавший в страховую компанию после ДТП, попал еще в одну аварию

BMW ехал в страховую компанию по поводу предыдущей аварии

Сегодня днём в Октябрьском районе Новосибирска в 15:00 произошло ДТП во дворе одного из домов на улице Добролюбова: водитель BMW поехал в страховую компанию по поводу предыдущей аварии и столкнулся с другим автомобилем.







«У него буквально несколько дней назад было другое ДТП, и он как раз ехал в страховую компанию для оценки автомобиля. У него по дороге во дворе лопнула камера и он въехал в припаркованный автомобиль Nissan», — рассказала корреспонденту НГС по телефону аварийный комиссар службы аварийных комиссаров «Альянс».





Многострадальный BMW





Ранее НГС сообщал про массовое ДТП на Димитровском мосту, которое произошло сегодня утром.

