Горит, но не коптит: власти заявили о безопасности дыма от двухдневного пожара на Хилокской свалке

Жители левого берега жаловались на неприятный запах гари со свалки
Жители левого берега жаловались на неприятный запах гари со свалки

Власти Новосибирска сделали замеры воздуха в жилых районах, которые окутал дым с Хилокской свалки, и пришли к выводу, что опасности для здоровья жителей нет. Сегодня утром и вчера вечером жители Новосибирска жаловались на неприятные запахи гари из-за пожара.


«На территории полигона "Левобережный" и некоторых районов левобережья присутствует задымление. В связи с этим 7 и 8 августа аналитическая лаборатория МКУ "Дирекция единого заказчика" провела оперативные замеры атмосферного воздуха. Превышения уровня загрязняющих веществ в жилой зоне не зафиксировано», — сообщают в пресс-службе мэрии Новосибирска.


Потушить свалку за Хилокским рынком, которая дымит уже второй день, пытаются до сих пор. Причиной пожара, по информации департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска, стал поджог полигона со стороны шлакоотвала оловокомбината. На месте работает техника — тлеющий мусор засыпают землёй.


«Там сейчас на месте работают 4 поливомоечные машины, 8 бульдозеров и 7 КАМАЗов. КАМАЗы уезжают и приезжают, привозят грунт, который заготовлен», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-центре главного управления МЧС по Новосибирской области.


Столб дыма от пожара на полигоне поднялся вчера днём — его было видно даже на другом берегу.

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