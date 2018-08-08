Горит, но не коптит: власти заявили о безопасности дыма от двухдневного пожара на Хилокской свалке

Жители левого берега жаловались на неприятный запах гари со свалки

Власти Новосибирска сделали замеры воздуха в жилых районах, которые окутал дым с Хилокской свалки, и пришли к выводу, что опасности для здоровья жителей нет. Сегодня утром и вчера вечером жители Новосибирска жаловались на неприятные запахи гари из-за пожара.







«На территории полигона "Левобережный" и некоторых районов левобережья присутствует задымление. В связи с этим 7 и 8 августа аналитическая лаборатория МКУ "Дирекция единого заказчика" провела оперативные замеры атмосферного воздуха. Превышения уровня загрязняющих веществ в жилой зоне не зафиксировано», — сообщают в пресс-службе мэрии Новосибирска.







Потушить свалку за Хилокским рынком, которая дымит уже второй день, пытаются до сих пор. Причиной пожара, по информации департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска, стал поджог полигона со стороны шлакоотвала оловокомбината. На месте работает техника — тлеющий мусор засыпают землёй.







«Там сейчас на месте работают 4 поливомоечные машины, 8 бульдозеров и 7 КАМАЗов. КАМАЗы уезжают и приезжают, привозят грунт, который заготовлен», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-центре главного управления МЧС по Новосибирской области.







Столб дыма от пожара на полигоне поднялся вчера днём — его было видно даже на другом берегу.

