«Когда врач сказал диагноз, мама заплакала»: хирурги спасли двойняшек с ненормальной формой головы

Новосибирские нейрохирурги за один день прооперировали 4-месячных братьев-двойняшек, которые родились с серьёзным заболеванием — оно меняло форму черепа и грозило эпилептическими припадками.


Операцию провёл Василий Данилин. Они родились 23 марта, а 2 августа их уже прооперировали
Операцию провёл Василий Данилин. Они родились 23 марта, а 2 августа их уже прооперировали


Двойняшки Чингиз и Ирбис родились 4 месяца назад — раньше срока, на 35-й неделе, и сначала родители связывали неправильную форму черепа у детей с недоношенностью, рассказала корреспонденту НГС мать мальчиков Марина Ялбакова.


Врачи в родном для детей Горно-Алтайске объяснили родителям, что проблема не в раннем сроке родов, а в краниосиностозе. Это заболевание, при котором у детей рано «закрываются» швы (места, в которых стыкуются соседние кости черепа), и череп деформируется, а кости начинают давить на растущий мозг младенцев. 


Детям необходима была операция — и алтайские врачи дали Ялбаковым направление в федеральный центр нейрохирургии в Новосибирске.


«Когда [врач] сказала такой диагноз — я заплакала, решила — оперировать, ничего делать не буду. Она объяснила [опасность болезни], и я решила — будем делать. Я страшно боялась операций на голове», — отметила мать двойни.


«Обычно [пациенты с этой болезнью] — это маленькие дети, до года, они не могут сказать — больно им или не больно, но если эту патологию не оперировать, у детей чаще наблюдается задержка развития <…> может возникнуть эпилепсия. Плюс косметический дефект — такая вытянутая форма головы», — объяснил НГС нейрохирург новосибирского центра Василий Данилин.


По его словам, новосибирские врачи периодически оперируют детей с краниосиностозом, но редкость случая в том, что патология возникла у двойняшек — такое встречается совсем нечасто даже в мировой практике. 


Врачи изучают причины возникновения заболевания — вероятно, краниосиностоз появляется из-за «поломки» в генах.


Нейрохирурги справились с операциями обоим мальчикам за один день 
Нейрохирурги справились с операциями обоим мальчикам за один день 


Нейрохирурги прооперировали малышей в один день, 2 августа, — сначала одного ребёнка, а потом другого. Операции длились по 1,5 часа.


«Суть операции заключается в том, чтобы убрать лишнюю кость, убрать тот участок шва, который “закрылся”, и дать мозгу постепенно эти косточки раздвигать, формировать нормальную форму черепа, не сдавливать внутри», — пояснил Василий Данилин.


Он подчеркнул, что нейрохирургам важно было сделать операцию столь маленьким детям наименее травматичной. Поэтому врачи использовали эндоскопию — через небольшие разрезы подобрались к месту шва и «выкроили» его.


«Вечером в тот же день принесли [детей], всё нормально. Они кушали, спали нормально», — подтвердил отец мальчиков Анатолий Ялбаков.


Мальчики остаются в больнице вместе с родителями до конца недели — врачам ещё необходимо наблюдать их. Затем они поедут к себе на Алтай, но будут приезжать на консультации к нейрохирургам минимум до того, как Чингизу и Ирбису исполнится год. Сейчас у двойняшек небольшие шрамы на голове — скоро они станут совсем не заметными, заверили врачи.


Ранее нейрохирурги поделились историей спасения маленькой девочки с таким же заболеванием, её оперировали в три месяца. Ситуацию осложняло то, что у больной девочки «закрылись» два шва, из-за краниосиностоза у неё страдал мозг.

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