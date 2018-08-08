Смертельный поход: турист из Новосибирска сорвался в горах Алтая, его напарник погиб

Альпинисты сорвались с вершины Северо-Чуйского хребта
Альпинисты сорвались с вершины Северо-Чуйского хребта

В ночь на 7 августа двое туристов из Новокузнецка и Новосибирска сорвались при спуске с вершины горы Актру Северо-Чуйского хребта. Житель Новокузнецка погиб до приезда спасателей, а новосибирец был госпитализирован утром в больницу на вертолёте МЧС из Красноярского авиационно-спасательного центра.


«Они у нас были незарегистрированные. Они в двойке шли и пострадали вместе, потому что в связке шли», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Алтай. 


По словам секретаря Федерации альпинизма Новосибирской области Натальи Сульженко, сибиряки совершали альпинистское восхождение самостоятельно. 


«Они "разрядники", — уточнила Сульженко. — Это несчастный случай, от них никто не застрахован. Все сработали профессионально. Хорошие парни — единственное, про них могу сказать. Один и сейчас является отличным мужчиной, а второй был». 


Собеседница пояснила, что 26-летний житель Новосибирска до сих пор находится в больнице — в ближайшие дни его транспортируют в Новосибирск. 


«Новосибирец с минимальными травмами. Ему повезло, можно так сказать: гематомы, ожоги... Минимально всё. Он транспортабелен, врачи сказали. Поэтому его должны перевезти домой, сюда, в Новосибирск», — подчеркнула Наталья Сульженко. 


В июле в горах под Сочи было обнаружено тело 13-летнего подростка из Новосибирской области. По предварительной версии Следственного комитета, мальчик упал со склона

Прочтений: 282
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено