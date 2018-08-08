Смертельный поход: турист из Новосибирска сорвался в горах Алтая, его напарник погиб

Альпинисты сорвались с вершины Северо-Чуйского хребта

В ночь на 7 августа двое туристов из Новокузнецка и Новосибирска сорвались при спуске с вершины горы Актру Северо-Чуйского хребта. Житель Новокузнецка погиб до приезда спасателей, а новосибирец был госпитализирован утром в больницу на вертолёте МЧС из Красноярского авиационно-спасательного центра.







«Они у нас были незарегистрированные. Они в двойке шли и пострадали вместе, потому что в связке шли», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Алтай.







По словам секретаря Федерации альпинизма Новосибирской области Натальи Сульженко, сибиряки совершали альпинистское восхождение самостоятельно.





«Они "разрядники", — уточнила Сульженко. — Это несчастный случай, от них никто не застрахован. Все сработали профессионально. Хорошие парни — единственное, про них могу сказать. Один и сейчас является отличным мужчиной, а второй был».





Собеседница пояснила, что 26-летний житель Новосибирска до сих пор находится в больнице — в ближайшие дни его транспортируют в Новосибирск.





«Новосибирец с минимальными травмами. Ему повезло, можно так сказать: гематомы, ожоги... Минимально всё. Он транспортабелен, врачи сказали. Поэтому его должны перевезти домой, сюда, в Новосибирск», — подчеркнула Наталья Сульженко.







В июле в горах под Сочи было обнаружено тело 13-летнего подростка из Новосибирской области. По предварительной версии Следственного комитета, мальчик упал со склона.