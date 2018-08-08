Потеснят водителей: в Новосибирске пройдёт 6-часовой велопробег с перекрытиями
В субботу, 11 августа, в Новосибирске перекроют улицы для проведения велопробега.
Улицы будут перекрыты с 10:00 до 16:00, сообщили в мэрии.
«Велосипедисты проедут по маршруту: парк "Городское начало" — Октябрьский мост — Немировича-Данченко — Станиславского — площадь Труда — Димитровский мост — проспект Димитрова — Вокзальная магистраль — Красный проспект — парк "Городское начало"», — cообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Организатором велопробега выступает Сибирский банк Сбербанка. Водителей и пешеходов призывают руководствоваться знаками и информационными щитами, а также проявить внимательность.
В мае в Новосибирске прошёл большой весенний велопробег — тысячи новосибирцев проехались по двум мостам и финишировали в парке «Городское начало».
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Александр Сильченко
Фото Стаса Соколова из архива НГС (1), фрагмент справочника 2ГИС (2)