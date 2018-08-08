Потеснят водителей: в Новосибирске пройдёт 6-часовой велопробег с перекрытиями

Улицы будут перекрыты 6 часов
Улицы будут перекрыты 6 часов

В субботу, 11 августа, в Новосибирске перекроют улицы для проведения велопробега.


Улицы будут перекрыты с 10:00 до 16:00, сообщили в мэрии.


«Велосипедисты проедут по маршруту: парк "Городское начало" — Октябрьский мост — Немировича-Данченко — Станиславского — площадь Труда — Димитровский мост — проспект Димитрова — Вокзальная магистраль — Красный проспект — парк "Городское начало"», — cообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.


Организатором велопробега выступает Сибирский банк Сбербанка. Водителей и пешеходов призывают руководствоваться знаками и информационными щитами, а также проявить внимательность.


Схема перекрытия улиц в день велопробега
Схема перекрытия улиц в день велопробега


В мае в Новосибирске прошёл большой весенний велопробег — тысячи новосибирцев проехались по двум мостам и финишировали в парке «Городское начало». 

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