Фото: в Новосибирск привезли самого большого в мире паука и опасную чёрную вдову
Сегодня в Музее природы (Вокзальная магистраль, 11) открылась необычная выставка: в зале разместили сорок живых пауков. Среди экспонатов: ядовитая чёрная вдова, огромный птицеед-голиаф и гигантский скорпион гетерометрус спинифер. Каждый день в 15:00 авторы выставки устраивают экскурсию, рассказывая интересные факты и развенчивая мифы о пауках.
«У нас в обществе развита арахнофобия: с самого детства мы боимся пауков, даже совсем крошечных, которые в России обитают. Хотя многие люди даже не задумываются о том, что пауки на самом деле очень много для планеты делают. На Земле обитает больше сорока тысяч разных видов пауков, которые питаются насекомыми. И представьте, сколько мелких вредителей они уничтожают за год!» — рассказал НГС куратор выставки Денис Рыбаков.
По его словам, самый распространённый миф о пауках — мнение о том, что они агрессивны. На самом деле эти существа, как правило, не нападают на людей первыми. «По большей части укусы происходят, когда паук пугается, это защитная реакция, — констатирует Рыбаков. — Чаще же всего при контакте с человеком паук попытается отбежать подальше и встать в агрессивную стойку: он поднимает передние лапы — дескать, не лезь, укушу».
На выставке представлен один вид, представляющий серьёзную опасность для человека, — это чёрная вдова. Благодаря развитию медицины сегодня от её укуса погибает только около пяти процентов жертв, однако яд оказывает сильное влияние на нервную систему, и встреча с этим пауком может привести к параличу.
Утверждение о том, что чёрная вдова съедает самца после спаривания, хоть и правдиво, но не совсем справедливо. «Не только она убивает самца, если тот не успел скрыться вовремя, — основная масса крупных пауков так делает, — утверждает Денис Рыбаков. — Причина в том, что из организма паука самки получают много полезных веществ, необходимых для развития будущего потомства».
Ещё один интересный экспонат — паук-голиаф, названный так из-за своей величины. «Он входит в книгу рекордов как самый крупный паук в мире по размеру тела: у самок он достигает десяти сантиметров в длину, у самцов — восьми с половиной сантиметров», — отмечает куратор выставки. Гигантский птицеед-голиаф иногда охотится даже на небольших змей, ящериц и птенцов.
Интересно, что пауки линяют, то есть меняют свой внешний скелет на новый. Пока они маленькие, это происходит раз в три-четыре недели, затем — пару раз в год, знает Денис Рыбаков. «Перед тем как начать линять, паук отказывается от еды и питья, сидит на одном месте, плетёт коврик из паутины, на который потом ложится и линяет. В процессе он как бы вылазит из экзоскелета», — поясняет эксперт.
Выставка «Удивительный мир пауков» будет работать до 30 сентября, билет на неё стоит 300 рублей (для школьников, студентов и пенсионеров — 150 рублей). В 15:00 проходят экскурсии и показательные кормления существ.
В прошлом году в том же музее прошла другая необычная выставка: новосибирцам показали самое тяжёлое насекомое в мире, бабочек с оптическим эффектом на крыльях и различных летучих мышей. Но тогда это были не живые, а засушенные насекомые из обширной коллекции энтомолога Алексея Коршунова.
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Александра Зенкова
Фото и видео Густаво Зырянова