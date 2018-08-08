Фото: в Новосибирск привезли самого большого в мире паука и опасную чёрную вдову

Сегодня в Музее природы (Вокзальная магистраль, 11) открылась необычная выставка: в зале разместили сорок живых пауков. Среди экспонатов: ядовитая чёрная вдова, огромный птицеед-голиаф и гигантский скорпион гетерометрус спинифер. Каждый день в 15:00 авторы выставки устраивают экскурсию, рассказывая интересные факты и развенчивая мифы о пауках.


Посетителям выставки дают подержать многоногих существ
Посетителям выставки дают подержать многоногих существ


«У нас в обществе развита арахнофобия: с самого детства мы боимся пауков, даже совсем крошечных, которые в России обитают. Хотя многие люди даже не задумываются о том, что пауки на самом деле очень много для планеты делают. На Земле обитает больше сорока тысяч разных видов пауков, которые питаются насекомыми. И представьте, сколько мелких вредителей они уничтожают за год!» — рассказал НГС куратор выставки Денис Рыбаков.


Из представленных в музее сорока видов пауков лишь около 15 можно найти у российских коллекционеров, утверждают организаторы выставки
Из представленных в музее сорока видов пауков лишь около 15 можно найти у российских коллекционеров, утверждают организаторы выставки


По его словам, самый распространённый миф о пауках — мнение о том, что они агрессивны. На самом деле эти существа, как правило, не нападают на людей первыми. «По большей части укусы происходят, когда паук пугается, это защитная реакция, — констатирует Рыбаков. — Чаще же всего при контакте с человеком паук попытается отбежать подальше и встать в агрессивную стойку: он поднимает передние лапы — дескать, не лезь, укушу».


Та самая чёрная вдова, которая убивает себе подобных, — людям тоже лучше держаться от неё подальше
Та самая чёрная вдова, которая убивает себе подобных, — людям тоже лучше держаться от неё подальше


На выставке представлен один вид, представляющий серьёзную опасность для человека, — это чёрная вдова. Благодаря развитию медицины сегодня от её укуса погибает только около пяти процентов жертв, однако яд оказывает сильное влияние на нервную систему, и встреча с этим пауком может привести к параличу.


Не все пауки одинаково опасны
Не все пауки одинаково опасны


Утверждение о том, что чёрная вдова съедает самца после спаривания, хоть и правдиво, но не совсем справедливо. «Не только она убивает самца, если тот не успел скрыться вовремя, — основная масса крупных пауков так делает, — утверждает Денис Рыбаков. — Причина в том, что из организма паука самки получают много полезных веществ, необходимых для развития будущего потомства».


Скорпион тоже относится к паукообразным и вырастает до 25 сантиметров в длину (с хвостом). Пока он около 15 сантиметров
Скорпион тоже относится к паукообразным и вырастает до 25 сантиметров в длину (с хвостом). Пока он около 15 сантиметров


Ещё один интересный экспонат — паук-голиаф, названный так из-за своей величины. «Он входит в книгу рекордов как самый крупный паук в мире по размеру тела: у самок он достигает десяти сантиметров в длину, у самцов — восьми с половиной сантиметров», — отмечает куратор выставки. Гигантский птицеед-голиаф иногда охотится даже на небольших змей, ящериц и птенцов.


Птицеед-голиаф, самый большой по размеру тела паук в мире, живёт около двадцати пяти лет
Птицеед-голиаф, самый большой по размеру тела паук в мире, живёт около двадцати пяти лет


Интересно, что пауки линяют, то есть меняют свой внешний скелет на новый. Пока они маленькие, это происходит раз в три-четыре недели, затем — пару раз в год, знает Денис Рыбаков. «Перед тем как начать линять, паук отказывается от еды и питья, сидит на одном месте, плетёт коврик из паутины, на который потом ложится и линяет. В процессе он как бы вылазит из экзоскелета», — поясняет эксперт.


Пауки — удобные домашние питомцы: они едят примерно раз в неделю
Пауки — удобные домашние питомцы: они едят примерно раз в неделю


Выставка «Удивительный мир пауков» будет работать до 30 сентября, билет на неё стоит 300 рублей (для школьников, студентов и пенсионеров — 150 рублей). В 15:00 проходят экскурсии и показательные кормления существ. 


Паук фрин — один из древнейших обитателей Земли
Паук фрин — один из древнейших обитателей Земли


В прошлом году в том же музее прошла другая необычная выставка: новосибирцам показали самое тяжёлое насекомое в мире, бабочек с оптическим эффектом на крыльях и различных летучих мышей. Но тогда это были не живые, а засушенные насекомые из обширной коллекции энтомолога Алексея Коршунова. 


Видео с выставки пауков 


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