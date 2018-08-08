На месте четырёх домов на Столетова построят две 18-этажки

Первую новостройку начнут возводить уже в ноябре 
Первую новостройку начнут возводить уже в ноябре 

Четыре аварийных дома на улице Столетова в Калининском районе Новосибирска начали расселять — на их месте появятся две 18-этажки.


По информации пресс-центра мэрии Новосибирска, решение о сносе аварийных домов на улице Столетова было принято в 2015 году.


«Здесь было шесть домов, два из которых расселил муниципалитет, к расселению четырёх аварийных домов приступил застройщик, прошедший конкурсные процедуры», — цитирует пресс-служба мэра Новосибирска Анатолия Локтя.


В декабре 2017 года прошли муниципальные торги, победу на которых одержала барнаульская компания «Промстрой». В итоге городские власти заключили с застройщиком договор о развитии территории в границах улиц Столетова и Макаренко.


«В соответствии с условиями договора ООО "Промстрой" обязано в срок до 30 декабря 2021 года расселить четыре аварийных дома № 9, 11, 13, 17 на Столетова. Уже расселены дома № 13 и 17, на их месте застройщик намерен в ноябре 2018 года начать строительство 18-этажного многоквартирного дома. На следующем этапе — в 2019 году — застройщик приступит к расселению домов № 9 и 11, на месте которых также будет возведена высотка», — сообщили в пресс-центре муниципалитета.


Жильцам домов № 13 и 17 уже предоставили жильё: 4 жилых помещения выкуплены застройщиком у собственников, 13 помещений переданы застройщиком в муниципальную собственность для расселения. Всем семьям приобрели жильё в 4-м микрорайоне.


«Очень важны места в школах, в детских садах, и здесь у нас большие планы. В этой части Калининского района (на улице Тюленина. — А.С.) возводится школа на 1100 мест, проектируется ещё одна школа и детские сады, решается вопрос транспортной доступности», — цитирует мэра Анатолия Локтя пресс-центр. Кроме того, в декабре 2018 года в 4-м микрорайоне Новосибирска откроется детский сад на 210 мест.

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