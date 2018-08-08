Учится летать и ухать: в зоопарке вылупился филин с выразительными глазами

У пары филинов из Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило родился птенец: он пока не умеет летать и ухать.


Родителями стали молодые филины, которых зоопарк получил в прошлом году из Сургута.


«Птенец появился на свет в июне. Поначалу увидеть его было практически невозможно. Он был очень маленьким — не более 100 граммов — и всё время находился в гнезде. Сейчас птенец заметно подрос, открыл свои оранжевые глаза и с интересом смотрит на происходящее вокруг», — рассказали в Новосибирском зоопарке.



В зоопарке уточнили, что летать малыш пока не умеет, но уже покинул родительское гнездо и живёт на земле. «Таких птенцов называют слётками. Он может сделать несколько шагов, но пора активных движений еще не пришла», — пояснили в зоопарке.


По словам зоологов, о птенце заботятся оба родителя. Они приносят малышу корм, подлетают к нему, если он зовет их характерными звуками. Ухать, как взрослые, маленький филин пока не умеет, но зато способен шипеть и свистеть.


Совсем недавно НГС писал о том, как домашняя кошка из Новосибирского зоопарка стала приёмной мамой для двух маленьких енотов, которые родились в прошлом месяце. Их настоящая мама не смогла позаботиться о малышах из-за состояния здоровья.

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