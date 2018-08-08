Тёпленькая пошла: энергетики вернули горячую воду в часть домов на левом берегу

Скоро горячая вода вернётся во все дома Новосибирска
Скоро горячая вода вернётся во все дома Новосибирска

Сибирская генерирующая компания начала возвращать горячую воду в дома новосибирцев, которую отключали из-за испытаний на ТЭЦ-2.


Сейчас горячая вода есть в 138 домах из 559 на левом берегу города, её включили спустя неделю после начала испытаний.


«За 7 дней гидравлических испытаний энергетики Сибирской генерирующей компании выявили 60 дефектов на теплосетях: 13 дефектов выявлено на магистральных трубопроводах, 47 — на внутриквартальных сетях. На данный момент из 24 дефектов, влияющих на подачу горячего водоснабжения жителям, устранено 18 дефектов», — рассказали в компании.


По информации СГК, дефекты на теплотрассах устраняют ещё на улицах Ватутина, Котовского, Блюхера и Немировича-Данченко.


«В те дома, которые отключены из-за проведения работ, горячая вода вернётся 8–10 августа», — пообещали в энергетической компании.


С 6 по 12 августа Сибирская генерирующая компания проведёт заключительные этапы гидравлических испытаний теплосетей от ТЭЦ-2 и ТЭЦ-4 в трёх районах города и Центральном округе.


Испытания ещё продолжаются: 


— в Центральном округе — на улицах Большевистской, Фабричной, Кубановской, Владимировской, Революции, Щетинкина, Урицкого, Салтыкова-Щедрина, Комсомольском проспекте, Шамшурина, проспекте Димитрова, Максима Горького;


— в Калининском районе — на Учительской, Олеко Дундича, Новой Заре, Макаренко, Тайгинской, Объединения, 25 лет Октября;


— в Дзержинском районе — на Авиастроителей, Лазарева, Республиканской.


Кроме того, испытания сейчас идут на транзитных теплотрассах в Ленинском районе на улицах Планировочной, Котовского, Горской и на спуске к пляжу у Октябрьского моста — там, по информации компании, вода может выходить на поверхность.


Вчера из-за испытаний затопило дорогу на улице 25 лет Октября в Дзержинском районе.

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