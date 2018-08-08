Полицейские ищут преступника, который надругался над 5-летней девочкой

Мужчину подозревают в насильственных действиях сексуального характера над несовершеннолетней

Новосибирские полицейские ищут мужчину, который надругался над 5-летней девочкой у дома на улице Кропоткина. Об этом корреспонденту НГС сообщил источник в правоохранительных органах.





По информации собеседника, преступление произошло 5 августа с 16:00 до 19:00 в Заельцовском районе Новосибирска.





По словам жителя дома на улице Кропоткина, 127, вечером 5 августа по квартирам ходили сотрудники полиции — они рассказали, что мужчина напал на девочку на площадке возле дома.





«С ней всё нормально в плане здоровья», — уточнил корреспонденту НГС источник в правоохранительных органах.





Сейчас отдел уголовного розыска разыскивает подозреваемого в преступлении. По информации пресс-службы ГУ МВД по НСО, подозреваемому на вид 30–35 лет, рост — около 165–175 см, среднее телосложение, волосы тёмные, одет был в зелёную или бирюзовую футболку с изображением черепа, синие джинсы, обут в чёрные кроссовки, при себе у него был рюкзак чёрно-серого цвета.





«Всех, кому что-либо известно о личности или местонахождении подозреваемого, просим обратиться в полицию по телефонам (383) 232–10–02; 8–913–927–81–44; 8–913–921–39–27; 8–913–41–85–60», — сообщили в областном управлении МВД.





В январе этого года 18-летний новосибирец пытался надругаться над 11-летней девочкой в доме на улице Серафимовича в Кировском районе Новосибирска. По словам отца пострадавшего ребёнка, мужчина силой пытался затащить девочку в ванну, но ей удалось вырваться.