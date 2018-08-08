«Сказал, что он маньяк, чтобы спасти семью»: Верховный суд принял жалобу на приговор Чуплинскому

Свою вину Евгений Чуплинский не признаёт

В Верховный суд поступила апелляционная жалоба на приговор бывшему новосибирскому милиционеру Евгению Чуплинскому, который получил пожизненный срок за убийство 19 женщин.







Верховный суд получил жалобу на прошлой неделе — 1 августа, сообщается на сайте суда. Дата апелляции в карточке дела пока не указана.







Как пояснил корреспонденту НГС адвокат осуждённого Михаил Жуков, он сам и его клиент требуют отменить приговор, который Новосибирский областной суд вынес на основе обвинительного вердикта присяжных.







«Считаем, что вердикт присяжных был вынесен с нарушениями, потому что в ходе судебного следствия <…> были допущены нарушения уголовно-процессуального законодательства», — сообщил Жуков.







По словам адвоката, его подзащитный не признаёт вину и настаивает на том, что оговорил себя во время расследования уголовного дела.







«Позиция его прежняя — что он занялся самооговором для того, чтобы выиграть время, для того, чтобы сработала программы защиты [свидетелей] и была вывезена семья, в частности, супруга и дети, за пределы Новосибирской области, региона, о чём он в принципе и разговаривал с ней в ИВС (изоляторе временного содержания. — О.Х.) <…> В принципе она частично подтвердила это в суде с участием присяжных, когда [в ответ] на вопросы государственного обвинителя заявила, что он говорил о том, что он [следователям] скажет, что он маньяк, что это нужно для того, чтобы спасти семью», — рассказал адвокат.





Евгения Чуплинского осудили за убийство 19 женщин — приговор он выслушал в марте 2018 года. Как ранее рассказывали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области со ссылкой на версию следствия, бывший сотрудник вневедомственной охраны начал убивать ещё в 1998 году. Последний труп обнаружили летом 2006 года.







«Экс-милиционер знакомился с женщинами, предлагал им вместе провести время, увозил на своём автомобиле в безлюдные места и после конфликта убивал. После этого расчленял тела, останки (туловища, головы, руки, ноги и прочее) разбрасывал на обочинах дорог и свалках», — сообщали в облпрокуратуре.







В следственном управлении СКР по Новосибирской области уточняли, что жертвами были женщины в возрасте от 18 лет до 31 года.







Задержать подозревамого в убийствах следователям удалось лишь весной 2016 года. Выйти на бывшего милиционера помог образец ДНК, который генетики смогли взять с вещдоков в 2015 году. Экспертиза показала, что Чуплинский вменяем.







Новосибирский областной суд приговорил Евгения Чуплинского к пожизненному сроку в колонии особого режима. Кроме того, осуждённый должен выплатить по миллиону четырём потерпевшим по делу. Приговор в законную силу ещё не вступил.

