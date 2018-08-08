В Новосибирске ищут девочку в чёрной куртке: она ушла из дома больше месяца назад

Девочка ушла из дома 29 июня

В Новосибирске ищут 15-летнюю Ксению Сироткину, которая ушла из дома в городе Обь Новосибирской области 29 июня. С тех пор о местонахождении школьницы ничего неизвестно.







«Она объявлялась: выходила на контакт с друзьями. Есть определённый круг людей, который её прячет и не хочет нам помогать. Мы за ней наблюдали, искали неоднократно. Это уже не первое обращение на её розыск. Уже не в первый раз она уходит из дома, никак не аргументируя своё поведение. <…> Она уже начала совершать нехорошие поступки, которые несут за собой серьёзные последствия. Крайний раз мы её нашли в конце июня, привели домой. Просили, чтобы она сдала экзамены и закончила школу. Все просили: и отдел опеки, и учителя, но она не хочет. Хочет взрослой жизни», — рассказала корреспонденту НГС приёмная мать девочки Анна Каменева. От знакомых девочки она узнала, что Ксения могла попасть в трудную ситуацию и нуждается в помощи.





Согласно данным в ориентировке, у пропавшей Ксении Сироткиной худощавое телосложение, волосы русые ниже плеч. В день пропажи она была одета в матерчатую чёрную куртку, чёрные лосины и синие кроссовки фирмы Nike. При себе у девушки есть паспорт и телефон. В ориентировке отмечается, что девочка может быть в Новосибирске в районе площади Маркса, Затулинки или микрорайона ОбьГЭС.





Всех, кому что-либо известно о пропавшей школьнице, просят позвонить по номеру 8–913–200–16–00.





На прошлой неделе волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» сообщили о гибели 15-летней Анастасии Т., которая пропала под Новосибирском в июне.

