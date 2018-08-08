Новосибирец поймал в Оби 10-килограммовую щуку-гиганта

Новосибирский рыбак Алексей Зиеветдинов выловил в реке у Северного объезда щуку весом 10,2 килограмма — гигантскую рыбу пришлось вытаскивать втроём.


Рекордная щука попалась рыбакам ещё в субботу, 4 августа, а сегодня рыбак Алексей Зиеветдинов рассказал НГС, как ловил её «в секретном месте» на Оби в районе Северного объезда.


«Мы приехали утром — это было часов 8. Сначала расположились — кидали-кидали, и всё безуспешно. Потом приехал товарищ и рассказал нам о ловле на живца. 


И всё, мы поставили спиннинги, поймали живца [малька] — прошло минут 20, и тут удар! Вот она! Спиннинг упал в воду, я ее подсёк, 20 минут борьбы, и мы с друзьями её вытащили», 


— объяснил рыбак.


Друзья сфотографировали Алексея Зиеветдинова с рекордным уловом 
Друзья сфотографировали Алексея Зиеветдинова с рекордным уловом 


Друзья взвесили щуку — её вес был 10,2 кг, они решили сделать из рыбы котлеты.


Алексей Зиеветдинов добавил, что начал рыбачить с детства — ездил с дедом и отцом, а потом — с друзьями. Сейчас он часто ездит на рыбалку и в Новосибирской области, и в соседних регионах. Раньше попадались рыбы по 5–6 килограммов, а 10-килограммовую щуку он выловил впервые.


Этим летом новосибирские рыбаки уже хвастались НГС впечатляющим уловом: например, один из них поймал 7-килограммового карпа в озере в Искитимском районе. Он сфотографировался с рыбой и отпустил её.

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