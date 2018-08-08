Травников открыл дворец бракосочетания. В здании супермаркета «Пятёрочка»
В Новосибирской области открыли новый дворец бракосочетания — он появился в местном торговом центре.
Дворец бракосочетания появился в новом здании в центре Куйбышева. В том же здании по соседству с ним работают магазин «Сакура» и универсам «Пятёрочка».
На церемонии открытия приехал врио губернатора НСО Андрей Травников, председатель Заксобрания НСО Андрей Шимкив, сенатор Владимир Лаптев, по чьей инициативе и открыли загс, а также другие официальные лица. В день открытия здесь поженили две пары.
На вопрос о таком странном соседстве чиновники заявили НГС: «Когда я была там на открытии, <...> все заходили, восхищались, и недовольства, и акцента на том, что там эта "Пятёрочка", лично я сама и когда разговаривали с жителями, не слышала. Но сама да, обратила внимание. Насколько нам будет беспокойно это соседство с "Пятёрочкой", я не могу сказать, потому что отдел загс туда ещё не переехал, но всё по мере событий, будем отслеживать эту ситуацию», — объяснила НГС начальник управления по делам ЗАГС Новосибирской области Наталья Шустова.
Весной это здание уже попадало в ленты новостей: еще во время строительства здания сильные порывы ветра снесли с него кирпичную облицовку.
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Кирилл Шматков
Фото vk.com/yznai_vse_nsk (1), zags.nso.ru (2)