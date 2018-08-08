Травников открыл дворец бракосочетания. В здании супермаркета «Пятёрочка»

Дворец бракосочетания открыли в центре города — в здании супермаркета

В Новосибирской области открыли новый дворец бракосочетания — он появился в местном торговом центре.







Дворец бракосочетания появился в новом здании в центре Куйбышева. В том же здании по соседству с ним работают магазин «Сакура» и универсам «Пятёрочка».





На церемонии открытия приехал врио губернатора НСО Андрей Травников, председатель Заксобрания НСО Андрей Шимкив, сенатор Владимир Лаптев, по чьей инициативе и открыли загс, а также другие официальные лица. В день открытия здесь поженили две пары.







На открытие дворца приехала официальная делегация





На вопрос о таком странном соседстве чиновники заявили НГС: «Когда я была там на открытии, <...> все заходили, восхищались, и недовольства, и акцента на том, что там эта "Пятёрочка", лично я сама и когда разговаривали с жителями, не слышала. Но сама да, обратила внимание. Насколько нам будет беспокойно это соседство с "Пятёрочкой", я не могу сказать, потому что отдел загс туда ещё не переехал, но всё по мере событий, будем отслеживать эту ситуацию», — объяснила НГС начальник управления по делам ЗАГС Новосибирской области Наталья Шустова.





В день открытия в новом загсе расписались две пары





Весной это здание уже попадало в ленты новостей: еще во время строительства здания сильные порывы ветра снесли с него кирпичную облицовку.