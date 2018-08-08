Бармена из кинотеатра отдали под суд за продажу пива несовершеннолетним

Дело будет рассматривать Советский районный суд

25-летняя сибирячка пойдёт под суд за продажу алкоголя несовершеннолетним посетителям кинотеатра в ТРК «Эдем» в Советском районе Новосибирска.







По информации прокуратуры, бармен обвиняется в совершении преступления по ст. 151.1 УК РФ (неоднократная розничная продажа алкоголя несовершеннолетним).





«Органами дознания установлено, что обвиняемая, ранее привлечённая в январе текущего года мировым судьёй к штрафу по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ за розничную продажу несовершеннолетнему алкогольной продукции, 20 апреля 2018 года вновь нарушила закон», — рассказали в пресс-службе новосибирской прокуратуры.





В администрации ТРК «Эдем» корреспонденту НГС пояснили, что не несут ответственности за работников кинотеатра.





«Мы сдаём в аренду помещение "Киномиру". <…> Мы отношения к этому не имеем», — коротко прокомментировали в администрации ТРК.





Корреспондент НГС направил запрос руководству кинотеатра «Киномир», чтобы узнать подробности произошедшего.





Девушку бармена обвиняют в продаже двух бутылок пива несовершеннолетней. Уголовное дело будет рассматривать мировой судья Советского района.





Если суд признает девушку виновной, то ей будет грозить штраф в размере от 50 до 80 тысяч рублей либо исправительные работы сроком до 1 года с лишением права занимать определённые должности на срок до 3 лет.





В октябре прошлого года начальник управления потребительского рынка мэрии Новосибирска Виталий Витухин предложил ограничить продажу пива в магазинах, расположенных в жилых многоэтажках.