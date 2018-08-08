Мать двоих детей выпала с 4-го этажа дома на Блюхера

У погибшей женщины остались двое детей
У погибшей женщины остались двое детей

Вечером 7 августа из окна пятиэтажки в Ленинском районе Новосибирска выпала женщина.


Инцидент произошёл в доме на улице Блюхера, 26 около 19:00.


«Живу в соседнем доме. Что именно произошло, не знаю. Звать эту женщину Ольга, ей примерно 32 года, остались двое детей. На момент происшествия они находились у бабушки», — рассказала корреспонденту НГС в переписке в соцсети «ВКонтакте» очевидица последствий случившегося Виктория Г.


По словам девушки, погибшая вела асоциальный образ жизни: нередко у неё в квартире собирались странные компании.


«Я очень хорошо знаю эту семью. Она там проживала с сожителем, постоянно водили толпы людей, в общем "блатхата" <...>. Соседи неоднократно писали заявление участковому по поводу этой квартиры <...> В итоге все привело к тому, к чему привело. Там постоянно собирались <...>. Полиция об этом знала, но всем всё равно было», — рассказала Виктория Г.


В Следственном комитете сообщили, что женщина потеряла равновесие
В Следственном комитете сообщили, что женщина потеряла равновесие


У погибшей остались двое детей. Соседи отмечают, что дети жили с бабушкой и практически не появлялись в квартире матери.


«Как я поняла, бабушка уже давно забрала детей себе, я их в той квартире ни разу не видела», — добавила соседка погибшей Виктория Г.


В пресс-службе СК России по Новосибирской области сообщили, что женщина выпала из-за того, что потеряла равновесие.


«Девушка потеряла равновесие и выпала. К сожалению, погибла. Есть очевидцы трагедии, это не криминальная смерть. Сейчас идёт проверка», — сообщили в пресс-службе ведомства.


Вчера новосибирец выпал с 4-го этажа на Юбилейном: на месте работали полиция и врачи скорой помощи. 

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