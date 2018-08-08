Массовое ДТП на Димитровском мосту: движение в сторону центра парализовано
Днём 8 августа на Димитровском мосту в Новосибирске произошло ДТП с участием нескольких машин: они практически полностью перекрыли движение в сторону правого берега.
В аварию попали как минимум три машины, в том числе Hyundai Solaris с логотипом «Яндекс.Такси», рассказал корреспонденту НГС очевидец последствий аварии.
Разбитые машины он увидел на мосту около 11:00. По наблюдениям очевидца, в автомобилях сработали подушки безопасности, скорой помощи рядом не было.
Авария затруднила движение на мосту — образовалась пробка. «В сторону правого [берега] только один ряд справа остался», — уточнил очевидец.
Ранее НГС рассказывал о массовой аварии на Гусинобродском шоссе: на границе Дзержинского и Октябрьского районов столкнулись три иномарки. Одна из них после удара снесла металлический забор.
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Ольга Хмелевская
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