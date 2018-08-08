Массовое ДТП на Димитровском мосту: движение в сторону центра парализовано

Днём 8 августа на Димитровском мосту в Новосибирске произошло ДТП с участием нескольких машин: они практически полностью перекрыли движение в сторону правого берега.


На месте ДТП работают автоинспекторы
На месте ДТП работают автоинспекторы


В аварию попали как минимум три машины, в том числе Hyundai Solaris с логотипом «Яндекс.Такси», рассказал корреспонденту НГС очевидец последствий аварии.


Разбитые машины он увидел на мосту около 11:00. По наблюдениям очевидца, в автомобилях сработали подушки безопасности, скорой помощи рядом не было.


Авария затруднила движение на мосту — образовалась пробка. «В сторону правого [берега] только один ряд справа остался», — уточнил очевидец.


Водители вынуждены объезжать разбитые машины по крайней правой полосе
Водители вынуждены объезжать разбитые машины по крайней правой полосе


На мосту собралась серьёзная пробка
На мосту собралась серьёзная пробка


Аварию на карте отметили и пользователи приложения 2ГИС — на опубликованном фото видно, что на место приехала машина реанимации
Аварию на карте отметили и пользователи приложения 2ГИС — на опубликованном фото видно, что на место приехала машина реанимации


Ранее НГС рассказывал о массовой аварии на Гусинобродском шоссе: на границе Дзержинского и Октябрьского районов столкнулись три иномарки. Одна из них после удара снесла металлический забор.

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