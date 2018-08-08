Рванули в бизнес: за полгода 11 тысяч новосибирцев стали предпринимателями

Самому молодому предпринимателю исполнилось всего 15 лет
Самому молодому предпринимателю исполнилось всего 15 лет

За первое полугодие 2018 года 11 007 человек зарегистрировались в Новосибирской области как индивидуальные предприниматели. Самые распространённые направления их работы — розничная торговля, перевозки и парикмахерские услуги.


«Самый молодой предприниматель проживает в городе Новосибирске, возраст его составляет 15 лет, род деятельности — аренда и управление недвижимым имуществом. Самый возрастной предприниматель родился в 1927 году, проживает также в городе Новосибирске и занимается ремонтом обуви и изделий из кожи», — сообщили в Управлении Федеральной налоговой службы по Новосибирской области.


Всего, по данным на 1 июля 2018 года, в области зарегистрирован 78 541 предприниматель. Из них 40% — женщины. Молодых предпринимателей, до 35 лет, — треть от общего количества (24 101 человек), а пенсионеров после 60 лет — 3808.


Ранее предприниматели рассказали НГС о том, что мешает им работать, а власть признала, что давит на бизнес.

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