Рванули в бизнес: за полгода 11 тысяч новосибирцев стали предпринимателями
За первое полугодие 2018 года
«Самый молодой предприниматель проживает в городе Новосибирске, возраст его составляет 15 лет, род деятельности — аренда и управление недвижимым имуществом. Самый возрастной предприниматель родился в 1927 году, проживает также в городе Новосибирске и занимается ремонтом обуви и изделий из кожи», — сообщили в Управлении Федеральной налоговой службы по Новосибирской области.
Всего, по данным на 1 июля 2018 года, в области зарегистрирован
Ранее предприниматели рассказали НГС о том, что мешает им работать, а власть признала, что давит на бизнес.
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Мария Тищенко
Фото Александра Ощепкова