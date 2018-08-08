«Тойота» сбила 10-летнего велосипедиста на перекрёстке: перелом позвоночника

Авария случилась на перекрёстке Гастелло и Дальневосточной
Авария случилась на перекрёстке Гастелло и Дальневосточной

Вечером 7 августа в Заельцовском районе Новосибирска произошла серьёзная авария — Toyota Corolla сбила 10-летнего велосипедиста, его увезли в больницу с травмой позвоночника.


ДТП случилось около 21:00 в микрорайоне «Аэропорт» на пересечении улиц Дальневосточной и Гастелло, рассказала корреспонденту НГС инспектор пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску Ирина Кетова.


«Водитель 1985 года рождения, двигаясь на автомобиле Toyota по улице Дальневосточной со стороны Мочищенского шоссе в сторону Ботанической, <…> совершил наезд на велосипедиста, который ехал по улице Гастелло в сторону Ереванской», — описала ситуацию инспектор.


По её словам, 10-летний мальчик попал в больницу с неосложнённым переломом позвоночника.


В обстоятельствах произошедшего разбирается полиция.


«Проводится проверка всесторонняя, будет уточняться, кто из участников <…> нарушил правила движения, которые привели к данному происшествию», — добавила Ирина Кетова.


В середине июля ещё один велосипедист попал в аварию на Димитровском мосту: мужчина въехал в автомобиль и разбил ему заднее стекло

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