Районы левого берега окутал едкий запах гари

Горожане жалуются на тяжёлый запах в Кировском районе
Горожане жалуются на тяжёлый запах в Кировском районе

В Новосибирске продолжает тлеть свалка возле Хилокского рынка: утром 8 августа районы левого берега окутал неприятный запах дыма.


С утра в редакцию НГС обратились сразу несколько горожан, которые сообщили о дыме и едком запахе в Кировском районе — на Акатуйском и Затулинском жилмассивах. Жители левого берега связывают это с продолжающимся пожаром на свалке, который начался ещё вчера.


«Сегодня ветер переменился, и вся Затулинка в дыму — дышать нечем», — написал в редакционный WhatsApp один из читателей.


Корреспонденту НГС пока не удалось получить оперативную информацию от МЧС по поводу тушения этого пожара. Накануне в ведомстве рассказывали, что на свалке нет воды, поэтому пожарным постоянно приходится уезжать на дозаправку.


Дым окутал Затулинку и Акатуйский жилмассив 
Дым окутал Затулинку и Акатуйский жилмассив 


Дополнение: Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, сегодня около 6 часов утра пожарные снова выезжали к свалке на улице Малыгина. Но их помощь не потребовалась, так как открытого огня на этом участке не было, а на месте работала спецтехника.


Мусор рядом с Хилокским рынком начал тлеть ещё вчера
Мусор рядом с Хилокским рынком начал тлеть ещё вчера


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