Вооружённые разведчики из Судана и Зимбабве проплыли стометровку под Новосибирском

Конкурсанты проплыли больше 100 метров с оружием и водонепроницаемыми мешками

На полигоне Кольцово под Новосибирском завершился последний, пятый, этап международного конкурса «Отличники войсковой разведки — 2018»: военные из 8 стран показали, насколько хорошо они плавают и стреляют из автомата Калашникова.







«Разведчики должны были с оружием и экипировкой, заранее упакованной в специальные водонепроницаемые мешки, в составе группы проплыть более 100 метров. Этап также включал в себя совершение марш-броска, где разведчики выполнили скоростную стрельбу из такого вида стрелкового оружия, как автомат Калашникова, ручной пулемёт Калашникова и снайперская винтовка Драгунова. Каждый участник совершил по три выстрела по мишеням, расстояние до которых составляло 100 метров», — рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.





Также на этом этапе соревнований разведчикам пришлось совершить марш-бросок





За победу в конкурсе боролись 8 команд





Каждый конкурсант выстрелил по мишеням из автомата, пулемёта и снайперской винтовки





Показали своё мастерство и механики-водители: им нужно было сесть в БМП и преодолеть препятствия как по воде, так и по суше. Протяжённость конкурсного маршрута — больше километра.







«Лучший результат на завершающем этапе армейских игр показали разведчики из Китайской Народной Республики», — резюмировали в оборонном ведомстве.





Выиграли этот этап военные из Китая





В международном конкурсе «Отличники войсковой разведки» принимают участие команды из России, Китая, Казахстана, Судана, Узбекистана, Зимбабве, Белоруссии и Армении. Специально для приехавших иностранных разведчиков повара Новосибирского высшего военного командного училища разработали меню из 25 блюд. Итоги всего конкурса организаторы объявят в ближайшее время.