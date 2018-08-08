Вооружённые разведчики из Судана и Зимбабве проплыли стометровку под Новосибирском
На полигоне Кольцово под Новосибирском завершился последний, пятый, этап международного конкурса «Отличники войсковой разведки — 2018»: военные из 8 стран показали, насколько хорошо они плавают и стреляют из автомата Калашникова.
«Разведчики должны были с оружием и экипировкой, заранее упакованной в специальные водонепроницаемые мешки, в составе группы проплыть более 100 метров. Этап также включал в себя совершение марш-броска, где разведчики выполнили скоростную стрельбу из такого вида стрелкового оружия, как автомат Калашникова, ручной пулемёт Калашникова и снайперская винтовка Драгунова. Каждый участник совершил по три выстрела по мишеням, расстояние до которых составляло 100 метров», — рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.
Показали своё мастерство и механики-водители: им нужно было сесть в БМП и преодолеть препятствия как по воде, так и по суше. Протяжённость конкурсного маршрута — больше километра.
«Лучший результат на завершающем этапе армейских игр показали разведчики из Китайской Народной Республики», — резюмировали в оборонном ведомстве.
В международном конкурсе «Отличники войсковой разведки» принимают участие команды из России, Китая, Казахстана, Судана, Узбекистана, Зимбабве, Белоруссии и Армении. Специально для приехавших иностранных разведчиков повара Новосибирского высшего военного командного училища разработали меню из 25 блюд. Итоги всего конкурса организаторы объявят в ближайшее время.
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Ольга Хмелевская
Фото mil.ru