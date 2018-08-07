«Тойота» показала обновленный 200-й «Крузер»

Компания «Тойота» собирается вывести на рынок обновленный внедорожник Land Cruiser 200 — у модели изменили дизайн экстерьера, сообщает издание «Колеса.ру».


«Тойота» показала обновленный 200-й «Крузер»


«Land Cruiser 200 получил подретушированные бамперы и иную радиаторную решетку с более тонкими горизонтальными планками. Кроме того, поменяли установленный на багажной двери спойлер», — уточняет издание. Ранее Land Cruiser 200 переживал серьезный рестайлинг в 2015 году, когда получил более мощную радиаторную решетку и капот с желобом посередине. 


Сейчас Land Cruiser 200 стоит от 3 799 000 рублей. В Новосибирске автомобиль пользуется большой популярностью и уважением. Марку Toyota в нашем городе, напомним, представляет один дилер, компания «Тойота центр Новосибирск Запад».


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