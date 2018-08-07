Клещи стали меньше кусать жителей Новосибирской области

Ранее врачи рассказывали, что в этом сезоне меньше укусов клещей из-за сравнительно прохладной погоды
Ранее врачи рассказывали, что в этом сезоне меньше укусов клещей из-за сравнительно прохладной погоды

Десятки жителей Новосибирской области заболели клещевым энцефалитом в этом году. Всего клещи укусили 13 тысяч человек.


На начало августа в Новосибирской области врачи зарегистрировали 13,4 тысячи обращений жителей, которых укусили клещи, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Эта цифра на 33% меньше, чем в начале августа 2017-го — тогда клещи укусили 20 тысяч человек.


По информации ведомства, 75 человек заболели клещевым вирусным энцефалитом (в начале августа прошлого года — 113 случаев), а 125 человек — клещевым боррелиозом (в начале августа прошлого года — 145 случаев). По каждому случаю заболевания проводится эпидемиологическое расследование, подчеркнули в Роспотребнадзоре.


«Людям, собирающимся в лес, парк и так далее, следует одеваться в светлую одежду (для быстрого обнаружения клещей), а также одежду, которая максимально закрывает тело: 


рубашка с длинным рукавом, штаны с резинкой на лодыжке, шарф на шее, капюшон или кепка на голове <…> Одежду следует обрабатывать репеллентами, отпугивающими клещей», — посоветовали в ведомстве, напомнив, что в лесу лучше не сидеть на траве и не трогать листву, а также постоянно осматривать тело на наличие клещей.


Ранее врачи сообщали, что несколько новосибирцев попали в реанимацию из-за укусов клещей, также пришлось госпитализировать маленьких детей с укусами.

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