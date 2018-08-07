«Всё началось с аварии»: офисный работник сделал гигантскую скульптуру Чужого из автохлама

Скульптура Чужого оказалась самой сложной для мастера

Мастер Рустам Ахметсафин, открывший в новосибирском «Ройял Парке» выставку фантастических скульптур из металлолома, рассказал НГС, что его сподвигло на создание фигур и сколько времени он на них тратит.







Рустаму Ахметсафину 35 лет — до увлечения Recycling Art (превращение старых, отслуживших предметов в новые арт-объекты) он работал в офисе, специалистом по продажам. Последние несколько лет он жил в Сочи, а недавно переехал в город Мыски (Кемеровская область), чтобы подготовить экспонаты вместе с другим мастером.







Она выглядит как настоящая. В высоту Чужой 2 метра, в длину, если выпустить хвост, будет 6 метров





Рустам Ахметсафин начал делать скульптуры из-за скуки на больничном





«Всё началось с аварии 5 лет назад, после которой я долгое время не мог нормально ходить и сидел на больничном дома. В один из вечеров мне попалась в руки банка с гвоздями, болтами, шайбами, саморезами.





Почему-то в тот момент мне захотелось забавы ради сделать мотоцикл. Просто сувенир, тогда я использовал обычный суперклей.







Получилось смешно, но, на удивление, моим друзьям понравилось. Один даже попросил такой себе. Так появилось мое новое увлечение, которое превратилось в хобби», — рассказал корреспонденту НГС мастер.







Мотоцикл, с которого всё началось





Потом знакомый Ахметсафина попросил его оформить бар — в том числе элементы интерьера. Рустам пошёл на курсы сварщика, самостоятельно разбираясь, как создавать изделия из металла. Постепенно у него появились частные заказы, а потом и заказы в музеи.







Все фигуры из автохлама мастер делает самостоятельно, без помощников





«Так я поменял "чистую" работу в офисе на тяжёлую в цеху. Мне приходилось помногу работать, делая мангалы, ворота, перила, но больше всего из изделий я любил и люблю скульптуры, с ними я открываю свой потенциал и даю волю фантазии», — объяснил мастер.







Оптимус Прайм из «Трансформеров» — самая масштабная фигура. В высоту он больше 2,5 метра, но он стоит на колене, а если поднять, то составит около 5 метров





За пять лет он сделал более 200 работ, из них 26 — скульптуры. Из материалов мастер использует автозапчасти, отрезки листового металла, отрезки труб, профилей и арматуры. Всё это он берёт с автосервисов и с пунктов металлоприемников, иногда знакомые привозят «железяки», которые занимают место в их гаражах.







Мастер делает не только монстров, но и милых киногероев





Самая высокая скульптура составляет почти 3 метра (Бамблби — персонаж «Вселенной Трансформеров»), самая массивная весит около 1 тонны (Оптимус Прайм). На большие скульптуры уходит полтора-два месяца работы, например Оптимуса Прайма он только красил две недели.







На большие фигуры уходит до 2 месяцев





«Самая сложная — это скульптура Ксеноморфа (Чужой). Она создана из шатунов, цепей и пружин, она получилась очень динамичной. Глядя на неё, создаётся впечатление, что монстр вот-вот оживёт», — отметил Рустам Ахметсафин.







Для выставки в «Рояйл Парке» он привёз 11 крупных скульптур, а всего более 60 работ, в том числе и работы других мастеров-единомышленников.







На выставку в Новосибирск мастер привёз 11 скульптур





«Одна из важнейших функций выставки — это экологическое просвещение, формирующие у широких слоев населения понимание проблем загрязнения окружающей среды, её захламления.





Данная выставка покажет и научит, насколько рационально и креативно можно использовать вторсырье. В ней затрагивается тема бережного отношения к природе, побуждая посетителей к сознательному и разумному распределению ресурсов», — подчеркнул автор скульптур.











Выставка будет работать на первом этаже «Ройял Парка» до конца года, добавил он.







Новосибирцы тоже демонстрируют умение создавать скульптуры из автозапчастей. На улице Станционной, например, появилась статуя огромного дракона из запчастей и металла, а в Октябрьском районе установили 5-метрового робота-трансформера, сваренного из старых автозапчастей.

