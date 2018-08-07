Наконец-то заживём: новосибирцам пообещали рост зарплат в ближайшие месяцы

Аналитики ориентировались на готовность новосибирцев покупать автомобили, квартиры и бытовую технику

Финансовый университет при Правительстве РФ спрогнозировал, что в ближайшее время зарплаты россиян вырастут, — Новосибирская область попала в рейтинг самых перспективных регионов.







Исследование о росте зарплат опубликовано на сайте университета сегодня, 7 августа, — для него аналитики опросили жителей регионов с населением более 500 тысяч человек.







Новосибирская область заняла 10-е место в рейтинге «лидеров по росту благополучия на ближайший год» — по мнению аналитиков, у новосибирцев большие перспективы на рост зарплат. Регион обогнали Крым и Севастополь, Самарская и Ленинградская области, а также Краснодарский край.







«Это довольно сложная математическая методика, привязывающая готовность людей покупать машины, дома, квартиры, бытовую технику к динамике реальных зарплат на год вперёд.





<…> В целом по стране прогноз достаточно оптимистичный — то есть несмотря на все эти ужасы, которые нам рассказывают про санкции, про кризис. Если посмотреть на факты — мы сейчас на подъёме, страна на подъёме, и среди прочего это отражается и в экономике вашего региона», — рассказал корреспонденту НГС руководитель исследования, проректор Финансового университета Алексей Зубец.







Авторы исследования пишут, что кроме готовности покупать машины у жителей России повышается спрос на более качественное и дорогое продовольствие и на ипотечные кредиты, также становится больше тех, кто готов открыть новый бизнес.







«Растёт спрос на внутренний и внешний туризм, платную медицину и образовательные услуги.





К числу отрицательных тенденций в российской экономике необходимо отнести некоторое увеличение числа тех, кто занят поиском работы, что показывает рост напряжённости на рынке труда»,





— заключили специалисты университета.







В августе Росстат сообщил, что средняя заработная плата в первом полугодии стала больше на 11% и теперь составляет 42,5 тысячи рублей, по Новосибирской области средняя зарплата сейчас — 34 тысячи рублей.

