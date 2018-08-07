Вход на станцию метро «Студенческая» закрывают почти на три месяца

Вход в метро будет закрыт до 30 октября
Вход в метро будет закрыт до 30 октября

Новосибирский метрополитен закроет вход на станцию метро «Студенческая» со стороны ТЦ «Амстердам» ради того, чтобы его отремонтировать.


«Вход № 3 станции "Студенческая" (со стороны студенческого городка) будет закрыт для прохода пассажиров в период с 7 августа по 30 октября», — передали в пресс-центре мэрии Новосибирска, уточнив, что это связано с текущим ремонтом.


Как сообщалось в документах на сайте госзакупок, рабочим, в частности, нужно будет заменить облицовку стен и ступеней, обновить вывеску, поставить пандус, смонтировать двери. 


Остальные входы в метро продолжат работать в обычном режиме, добавили в мэрии.


В прошлом году из-за ремонта больше 4 месяцев не работал противоположный вход на станцию метро «Студенческая» — со стороны главного корпуса НГТУ.

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