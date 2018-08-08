Начинаем раздеваться: в Новосибирск идёт волна жары
В Новосибирск возвращается тёплая погода без дождей: к концу рабочей недели воздух в городе прогреется ещё сильнее.
«В период с 8 по 10 августа погода ожидается малооблачная, без осадков, юго-восточный ветер 3–8 метров в секунду», — рассказала корреспонденту НГС ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Юлия Астанкова.
Согласно прогнозу, сегодня днём в Новосибирске будет
В такую жаркую погоду в городе наверняка повысится спрос на мороженое. Ранее корреспонденты НГС отправились на улицы и попросили красивых девушек рассказать, какое мороженое их любимое и какой самый необычный десерт они пробовали.
Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно на портале НГС.Погода.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Ольга Хмелевская
Фото Ольги Бурлаковой