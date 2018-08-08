Начинаем раздеваться: в Новосибирск идёт волна жары

Воздух в городе продолжает прогреваться: сегодня днём ожидается +26 градусов

В Новосибирск возвращается тёплая погода без дождей: к концу рабочей недели воздух в городе прогреется ещё сильнее.







«В период с 8 по 10 августа погода ожидается малооблачная, без осадков, юго-восточный ветер 3–8 метров в секунду», — рассказала корреспонденту НГС ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Юлия Астанкова.







Согласно прогнозу, сегодня днём в Новосибирске будет +24…+26 градусов. В четверг, 9 августа, температура ещё немного повысится: ночная до +11…+13 , дневная — до +25…+27 градусов. В пятницу, 10 августа, ожидается +13…+15 градусов ночью и +26…+28 днём.







В такую жаркую погоду в городе наверняка повысится спрос на мороженое. Ранее корреспонденты НГС отправились на улицы и попросили красивых девушек рассказать, какое мороженое их любимое и какой самый необычный десерт они пробовали.





Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно на портале НГС.Погода.