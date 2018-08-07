Соседи избили мать двоих детей на детской площадке из-за татуировки на голове

На Викторию Михалек напали на детской площадке

27-летнюю фотомодель Викторию Михалек избили пьяные мужчины на детской площадке возле собственного дома. Инцидент произошёл 4 августа на улице Вертковской в левобережье Новосибирска.







«Я гуляла с детьми на детской площадке перед домом, — рассказала корреспонденту НГС Виктория Михалек. — Соседи-мужики жарили шашлыки, пили. Я сидела на детской качеле, качалась, смотрела, как дети в песочнице играют... Подошли ко мне трое мужчин. Один подальше остался, двое подходят ближе. Один начинает бить меня ногами, пинать... Я говорю: "Что вы делаете, я сейчас вызову полицию". Другой кричит: "Я капитан полиции, пошла отсюда". Они требовали, чтобы я убралась с детской площадки, с этого дома».







Виктория предположила, что мужчины могли напасть на неё из-за татуировки на голове — девушка украсила себя огромной татуировкой из-за тотального облысения. Семь лет назад, после первых родов, у Виктории началась алопеция — молодая мама потеряла длинные каштановые волосы и долгое время боялась выходить на улицу, пока не решилась сделать на голове татуировку.





«Я впервые столкнулась с такой негативной реакцией, — объясняет девушка. — Я не понимала, что это за люди и почему они ко мне лезут. Я убежала от них и добежала к соседу по лестничной площадке, он копался в своей машине. [Сосед] сказал: "Забирай детей и уходи скорее"».







Виктории удалось забежать домой — с балкона она наблюдала, что мужчины продолжали пить и кричать. Она позвонила в полицию, однако наряд приехал только после второго звонка в службу спасения, примерно через 40 минут после инцидента, утверждает Михалек.





Виктория сфотографировала агрессивных соседей с балкона





«[Полицейские] поговорили с ними и уехали. Те продолжили сидеть, — уточнила девушка. — В воскресенье утром я написала заявление в полицию».







В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили, что Михалек действительно написала заявление о том, что на детской площадке мужчины пьют алкогольные напитки. «В настоящее время по данному факту проводится проверка», — уточнили в ведомстве.





Виктория Михалек уточнила, что не стала заявлять об избиении из-за того, что утром после инцидента на теле девушки синяков уже не было, — девушка посчитала, что не сможет доказать факт нападения. Однако сейчас мать двоих детей боится выходить из дома: буквально вчера Виктория встретила на детской площадке мужчину, очень похожего на одного из нападавших. Накануне он тоже был пьян и угрожал девушке.





«Соседи говорят, что один из них точно живёт в нашем доме, даже в соседнем подъезде, — пояснила девушка. — Насчёт остальных не знаю. Соседи сказали, что эта компания всех не устраивает. Они постоянно пьют возле детской площадки, на этих людей раньше уже вызывали полицию. Мне так сказали».





Один из самых громких случаев нападения из-за внешности произошёл в Новосибирске в начале 2017 года. Около ТЦ «Аура» двое подростков увидели знакомого 18-летнего неформала, увлечённого аниме. Они попросили юношу выйти вместе с ними на улицу и прилюдно — на глазах у ещё двух знакомых подростков — начали предъявлять претензии по поводу длины его волос. После этого они избили молодого человека и ножом отрезали часть волос — эта сцена попала на видео. В июне этого года Центральный районный суд Новосибирска приговорил «стилистов из подворотни» к трём с половиной годам лишения свободы условно на двоих.