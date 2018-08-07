Новосибирец выпал с 4-го этажа на Юбилейном: на месте работает полиция
Сегодня днём, 7 августа, из окна жилой высотки в Калининском районе Новосибирска выпал мужчина.
Инцидент произошёл на улице Объединения, сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
В ведомстве уточнили, что мужчина выпал с 4-го этажа. «На месте работают сотрудники полиции, выясняют все обстоятельства», — добавили в пресс-службе.
Как сообщают очевидцы в социальных сетях, выпавший мужчина получил травмы ног и находится в состоянии шока. К пострадавшему приехали врачи скорой помощи.
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Ольга Хмелевская
Фото Густаво Зырянова