«Евросеть» проверит все смартфоны китайской марки после взрыва телефона в руках школьницы
Сеть салонов связи «Евросеть» проверит смартфоны марки ZTE после того, как один из них взорвался в руках школьницы из Новосибирска.
Инцидент произошёл сегодня утром на улице Чаплыгина в Железнодорожном районе города. У смартфона ZTE, который купили в одном из салонов сети «Евросеть», взорвался аккумулятор. Отец девочки Андрей Андреев заявил корреспонденту НГС, что семья намерена подать заявление в полицию.
«Мы уже связались с клиентом, разбираемся и выясняем все обстоятельства данной ситуации. Приносим свои искренние извинения нашим клиентам, хорошо, что никто не пострадал. Сейчас оперативно решаем вопрос о возврате денежных средств за смартфон и компенсации», — прокомментировали ситуацию в компании.
В компании заверили, что это единичный случай и ранее таких инцидентов не было, так как вся продукция, представленная в сети, сертифицирована и проходит предпродажную проверку качества.
«Со своей стороны, мы проведём внутреннюю проверку качества продукции бренда ZTE и предпримем необходимые и самые серьёзные меры по предотвращению подобных ситуаций в дальнейшем», — сообщили в компании.
В Новосибирске был ещё один подобный случай — в июне 2016 года у смартфона марки Prestigio тоже вспыхнула батарея.
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Елизавета Милованова
Фото Александра Ощепкова (1), Андрея Андреева (2)