«Евросеть» проверит все смартфоны китайской марки после взрыва телефона в руках школьницы

Для сети это — единичный случай

Сеть салонов связи «Евросеть» проверит смартфоны марки ZTE после того, как один из них взорвался в руках школьницы из Новосибирска.







Инцидент произошёл сегодня утром на улице Чаплыгина в Железнодорожном районе города. У смартфона ZTE, который купили в одном из салонов сети «Евросеть», взорвался аккумулятор. Отец девочки Андрей Андреев заявил корреспонденту НГС, что семья намерена подать заявление в полицию.







«Мы уже связались с клиентом, разбираемся и выясняем все обстоятельства данной ситуации. Приносим свои искренние извинения нашим клиентам, хорошо, что никто не пострадал. Сейчас оперативно решаем вопрос о возврате денежных средств за смартфон и компенсации», — прокомментировали ситуацию в компании.







Телефон взорвался, когда девушка общалась в соцсетях





В компании заверили, что это единичный случай и ранее таких инцидентов не было, так как вся продукция, представленная в сети, сертифицирована и проходит предпродажную проверку качества.







«Со своей стороны, мы проведём внутреннюю проверку качества продукции бренда ZTE и предпримем необходимые и самые серьёзные меры по предотвращению подобных ситуаций в дальнейшем», — сообщили в компании.







В Новосибирске был ещё один подобный случай — в июне 2016 года у смартфона марки Prestigio тоже вспыхнула батарея.