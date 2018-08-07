«Евросеть» проверит все смартфоны китайской марки после взрыва телефона в руках школьницы

Для сети это — единичный случай
Для сети это — единичный случай

Сеть салонов связи «Евросеть» проверит смартфоны марки ZTE после того, как один из них взорвался в руках школьницы из Новосибирска.


Инцидент произошёл сегодня утром на улице Чаплыгина в Железнодорожном районе города. У смартфона ZTE, который купили в одном из салонов сети «Евросеть», взорвался аккумулятор. Отец девочки Андрей Андреев заявил корреспонденту НГС, что семья намерена подать заявление в полицию.


«Мы уже связались с клиентом, разбираемся и выясняем все обстоятельства данной ситуации. Приносим свои искренние извинения нашим клиентам, хорошо, что никто не пострадал. Сейчас оперативно решаем вопрос о возврате денежных средств за смартфон и компенсации», — прокомментировали ситуацию в компании.


Телефон взорвался, когда девушка общалась в соцсетях
Телефон взорвался, когда девушка общалась в соцсетях


В компании заверили, что это единичный случай и ранее таких инцидентов не было, так как вся продукция, представленная в сети, сертифицирована и проходит предпродажную проверку качества.


«Со своей стороны, мы проведём внутреннюю проверку качества продукции бренда ZTE и предпримем необходимые и самые серьёзные меры по предотвращению подобных ситуаций в дальнейшем», — сообщили в компании.


В Новосибирске был ещё один подобный случай — в июне 2016 года у смартфона марки Prestigio тоже вспыхнула батарея.

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