Календарь: стали известны даты каникул в школах Новосибирска

Для первоклассников организовали дополнительные каникулы в феврале
Для первоклассников организовали дополнительные каникулы в феврале

В Новосибирске составили рекомендуемый график каникул в школах на новый учебный год — НГС сделал учебный календарь.


Первые каникулы, осенние, продлятся восемь дней — с 29 октября по 5 ноября. Зимние каникулы начнутся 27 декабря и закончатся 9 января уже 2019 года. Весенние каникулы пройдут в конце марта — с 23-го по 31-е число. В феврале для первоклассников организовали дополнительные каникулы — с 11 по 17 февраля. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии в ответ на запрос НГС. 


«Образовательные организации, исходя из учебного плана, вправе редактировать этот график, и каникулы могут начаться на несколько дней раньше», — предупредили в мэрии и добавили, что сроки каникул не должны противоречить СанПиН.


Также школьники будут отдыхать и в государственные праздники — их график на 2019 год Минтруд публиковал ещё в июле.


Календарь: стали известны даты каникул в школах Новосибирска


Кроме того, в школах могут ввести дополнительные каникулы, если превысится эпидпорог заболеваемости, если город поглотят сильные морозы или если в учебных кабинетах температура воздуха опустится ниже +18 градусов, добавили в мэрии.


В конце июля в Новосибирске открылась первая школьная ярмарка — НГС узнал, где ещё можно собраться в школу по дешёвке

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