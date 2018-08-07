Столб дыма над левым берегом: пожарные выехали тушить свалку у Хилокского рынка (обновлено)

Дым со свалки со стороны складов на Толмачёвской
Дым со свалки со стороны складов на Толмачёвской

Сегодня, 7 августа, загорелась свалка на окраине Кировского района Новосибирска — дым от пожара заметен даже с правобережной части города. На место выехали пожарные.


«На месте работает две автоцистерны, выехали три поливомоечные машины из Ленинского района. Также на месте работает спецтехника, бульдозеры. Задействовано 6 человек личного состава», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.


По словам читателей НГС, над местом пожара поднимается едкий чёрный дым. 


Вид со стороны улицы Бийской в Ленинском районе 
Вид со стороны улицы Бийской в Ленинском районе 


Столб дыма видно из разных точек города


Обновлено: По информации пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области, сообщение о пожаре поступило на дежурный телефон 112 в 12:40. Предварительная площадь пожара — 500 квадратных метров. Сейчас на свалке тлеет мусор. 


«Там нет пожарных гидрантов и водоснабжения, как в городе. Поэтому, машины выливают 3,5–5 кубов, бочки автоцистерны выливаются за 5–10 минут в зависимости от объема бочки, и уезжают на дозаправку. <…> Сложность в том, что постоянный подвоз воды необходим», — пояснили в ведомстве.

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