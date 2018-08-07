В припаркованной машине под Новосибирском нашли труп мужчины

В обстоятельствах смерти разбираются полицейские

Сегодня утром, 7 августа, в автомобиле на улице Попова в Бердске нашли труп.







Мертвый мужчина сидел в машине около дома — его тело нашли около 9:00, рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.







В областной полиции уточнили, что умершим оказался житель этого дома. По предварительным данным, смерть не криминальная: ран на теле мужчины нет.







«На месте работают сотрудники полиции, выясняют все обстоятельства», — добавили в пресс-службе.







Как сообщает издание «Курьер Среда Бердск», неподвижного мужчину в закрытой машине рано утром заметили соседи. Жена умершего вызвала полицейских, которые разбили стёкла автомобиля, чтобы достать из него человека. Приехавшие на место врачи подтвердили, что мужчина мёртв.







Три месяца назад в машине у Ленинского рынка нашли застреленного предпринимателя — скупщика микросхем и радиодеталей. НГС пообщался с родственниками и знакомыми погибшего, которые рассказали про странный звонок его жене с телефона бизнесмена и про то, как выходец из Гюмри один из первых научил новосибирцев добывать золото из советских микросхем. Спустя несколько дней полиция задержала подозреваемого в его убийстве.