Владимир Тарасенко вернулся к тренировкам на льду после тяжёлой травмы

Владимир Тарасенко заявил, что отлично себя чувствует и готов к новому игровому сезону
Владимир Тарасенко заявил, что отлично себя чувствует и готов к новому игровому сезону

Воспитанник новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» Владимир Тарасенко, сейчас выступающий в НХЛ за «Сент-Луис Блюз», приступил к тренировкам с партнёрами по команде после тяжёлой травмы.


«Владимир Тарасенко вернулся на лёд в понедельник, менее чем через четыре месяца после проведения реконструктивной операции на левом плече», — сообщили сегодня, 7 августа, в пресс-службе «Сент-Луис Блюз».


По словам форварда, ему ещё нужны консультации врачей, но сам он чувствует себя прекрасно и готов к сезону. Сейчас Владимир Тарасенко готовится к началу тренировочного лагеря, который откроется в сентябре.


«Эти последние три с половиной месяца были довольно жёсткими как психологически, так и физически. <…> Это был самый длинный разрыв между сезонами (для меня)», — цитируют Владимира Тарасенко в пресс-службе хоккейной команды.


Хоккеист добавил, что он в восторге от новых игроков, которые перешли в команду в межсезонье. 


«Это будет весёлый год. Я не могу дождаться встречи со всеми новыми парнями и начать сезон», — заявил Владимир Тарасенко.


В апреле этого года он получил травму в первом периоде матча с денверской командой «Колорадо Эвеланш». «Тарасенко покинул лёд после столкновения с капитаном "Эвеланш" Габриэлем Ландескогом, на первый взгляд, казавшегося безобидным. Нападающий не вышел на второй период поединка, в котором "Блюз" потерпели поражение (2:5) и остались за бортом Кубка Стэнли», — сообщали в НХЛ.


Спустя несколько дней хоккеист перенёс операцию на плече.


Как пояснял тогда генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» Дуг Армстронг, восстановление форварда может занять от четырёх до шести месяцев.


На прошлой неделе Владимир Тарасенко присоединился к популярной у российских хоккеистов акции VedroChallenge: он попал шайбой в ведро у ворот с середины ледовой площадки.

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