Владимир Тарасенко вернулся к тренировкам на льду после тяжёлой травмы

Владимир Тарасенко заявил, что отлично себя чувствует и готов к новому игровому сезону

Воспитанник новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» Владимир Тарасенко, сейчас выступающий в НХЛ за «Сент-Луис Блюз», приступил к тренировкам с партнёрами по команде после тяжёлой травмы.







«Владимир Тарасенко вернулся на лёд в понедельник, менее чем через четыре месяца после проведения реконструктивной операции на левом плече», — сообщили сегодня, 7 августа, в пресс-службе «Сент-Луис Блюз».







По словам форварда, ему ещё нужны консультации врачей, но сам он чувствует себя прекрасно и готов к сезону. Сейчас Владимир Тарасенко готовится к началу тренировочного лагеря, который откроется в сентябре.







«Эти последние три с половиной месяца были довольно жёсткими как психологически, так и физически. <…> Это был самый длинный разрыв между сезонами (для меня)», — цитируют Владимира Тарасенко в пресс-службе хоккейной команды.







Хоккеист добавил, что он в восторге от новых игроков, которые перешли в команду в межсезонье.





«Это будет весёлый год. Я не могу дождаться встречи со всеми новыми парнями и начать сезон», — заявил Владимир Тарасенко.







В апреле этого года он получил травму в первом периоде матча с денверской командой «Колорадо Эвеланш». «Тарасенко покинул лёд после столкновения с капитаном "Эвеланш" Габриэлем Ландескогом, на первый взгляд, казавшегося безобидным. Нападающий не вышел на второй период поединка, в котором "Блюз" потерпели поражение (2:5) и остались за бортом Кубка Стэнли», — сообщали в НХЛ.







Спустя несколько дней хоккеист перенёс операцию на плече.







Как пояснял тогда генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» Дуг Армстронг, восстановление форварда может занять от четырёх до шести месяцев.







На прошлой неделе Владимир Тарасенко присоединился к популярной у российских хоккеистов акции VedroChallenge: он попал шайбой в ведро у ворот с середины ледовой площадки.

