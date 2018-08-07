Сотни метеоров в час: в небе над Новосибирском пронесётся самый красочный звездопад

Пик звездопада придётся на ночь 11 августа
Пик звездопада придётся на ночь 11 августа

В выходные жители Новосибирска смогут увидеть пик самого яркого звездопада лета — метеорный поток Персеиды.


Он начался в конце июля и продолжится примерно до 20 августа, а лучше всего его будет видно в конце этой недели, рассказал корреспонденту НГС заместитель директора Большого новосибирского планетария по научно-методической работе Илья Орлов.


«Метеорный поток Персеиды — один из самых замечательных и ярких метеорных потоков в течение всего астрономического года. В различные года интенсивность его разная, но иногда достигает нескольких сотен метеоров в час. Остальные метеорные потоки — это несколько единиц или несколько десятков метеоров в час. <...> 


Пик приходится на 10, 11, 12 августа, мы рассчитываем на пик 11 августа», — объяснил Илья Орлов.


Наблюдать метеорный поток можно без специальных приспособлений в течение ночи в любой точке неба. Лучше всего этим заниматься за городом в ясную погоду около 1:00, когда небо самое тёмное, добавил он.


Метеорный поток Персеиды наблюдают каждый год — однажды новосибирцам удалось снять звездопад на видео.

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