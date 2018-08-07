Сотни метеоров в час: в небе над Новосибирском пронесётся самый красочный звездопад
В выходные жители Новосибирска смогут увидеть пик самого яркого звездопада лета — метеорный поток Персеиды.
Он начался в конце июля и продолжится примерно до 20 августа, а лучше всего его будет видно в конце этой недели, рассказал корреспонденту НГС заместитель директора Большого новосибирского планетария по научно-методической работе Илья Орлов.
«Метеорный поток Персеиды — один из самых замечательных и ярких метеорных потоков в течение всего астрономического года. В различные года интенсивность его разная, но иногда достигает нескольких сотен метеоров в час. Остальные метеорные потоки — это несколько единиц или несколько десятков метеоров в час. <...>
Пик приходится на 10, 11, 12 августа, мы рассчитываем на пик 11 августа», — объяснил Илья Орлов.
Наблюдать метеорный поток можно без специальных приспособлений в течение ночи в любой точке неба. Лучше всего этим заниматься за городом в ясную погоду около 1:00, когда небо самое тёмное, добавил он.
Метеорный поток Персеиды наблюдают каждый год — однажды новосибирцам удалось снять звездопад на видео.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Кирилл Шматков
Фото Александра Ощепкова