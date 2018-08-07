Новые раскопки: коммунальщики перекроют две улицы из-за ремонта теплотрасс

Из-за ремонтных работ коммунальщики сузят и перекроют четыре улицы
Из-за ремонтных работ коммунальщики сузят и перекроют четыре улицы

Новосибирские коммунальщики начали ремонт теплотрасс на четырёх улицах города — из-за этого изменятся схемы движения транспорта, а участки улиц Котовского и Коммунистической будут закрыты для проезда. 


Теплотрассы будут ремонтировать для устранения дефектов, выявленных во время испытаний. После ремонта коммунальщики благоустроят перекопанные улицы. 


«В связи с устранением дефектов <...> "Тепловые сети" сообщают об изменении схемы движения транспорта по улицам: проезжая часть М.Горького в районе дома № 75/1 будет сужена с 6 по 12 августа; проезжая часть Фабричной в районе дома № 4/1 будет сужена на 5 метров с 6 по 20 августа; Коммунистическая в районе дома № 37 (пересечение с Красным проспектом) будет перекрыта для движения в обе стороны с 7 по 20 августа; Котовского в районе дома № 13 будет перекрыта для движения в обе стороны с 7 по 21 августа», — сообщили в пресс-центре «Сибирской генерирующей компании».


Схема проезда по улицам Коммунистической и Максима Горького
Схема проезда по улицам Коммунистической и Максима Горького


В СГК уточнили, что ремонтные работы согласованы с мэрией, ГИБДД и надзорными органами.


Схема перекрытия на улице Котовского
Схема перекрытия на улице Котовского


Водителей и пешеходов призывают руководствоваться знаками и информационными щитами, а также проявить внимательность.


Схема сужения на улице Фабричной
Схема сужения на улице Фабричной


24 июля из-за прорыва теплотрассы образовалась глубокая яма на Большевистской возле театра «Старый дом», а потом испортилась плитка в парке «Городское начало». Сейчас из-за ремонта теплотрассы остаётся раскопанной улица Революции, где 23 июля под землю провалился автомобиль

Прочтений: 2069
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (15)15
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено