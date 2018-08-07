Новые раскопки: коммунальщики перекроют две улицы из-за ремонта теплотрасс
Новосибирские коммунальщики начали ремонт теплотрасс на четырёх улицах города — из-за этого изменятся схемы движения транспорта, а участки улиц Котовского и Коммунистической будут закрыты для проезда.
Теплотрассы будут ремонтировать для устранения дефектов, выявленных во время испытаний. После ремонта коммунальщики благоустроят перекопанные улицы.
«В связи с устранением дефектов <...> "Тепловые сети" сообщают об изменении схемы движения транспорта по улицам: проезжая часть М.Горького в районе дома
В СГК уточнили, что ремонтные работы согласованы с мэрией, ГИБДД и надзорными органами.
Водителей и пешеходов призывают руководствоваться знаками и информационными щитами, а также проявить внимательность.
24 июля из-за прорыва теплотрассы образовалась глубокая яма на Большевистской возле театра «Старый дом», а потом испортилась плитка в парке «Городское начало». Сейчас из-за ремонта теплотрассы остаётся раскопанной улица Революции, где 23 июля под землю провалился автомобиль.
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Александр Сильченко
Фото из архива НГС (1), фрагмент справочника 2ГИС (2–4)