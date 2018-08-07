Новые раскопки: коммунальщики перекроют две улицы из-за ремонта теплотрасс

Из-за ремонтных работ коммунальщики сузят и перекроют четыре улицы

Новосибирские коммунальщики начали ремонт теплотрасс на четырёх улицах города — из-за этого изменятся схемы движения транспорта, а участки улиц Котовского и Коммунистической будут закрыты для проезда.





Теплотрассы будут ремонтировать для устранения дефектов, выявленных во время испытаний. После ремонта коммунальщики благоустроят перекопанные улицы.





«В связи с устранением дефектов <...> "Тепловые сети" сообщают об изменении схемы движения транспорта по улицам: проезжая часть М.Горького в районе дома № 75/1 будет сужена с 6 по 12 августа; проезжая часть Фабричной в районе дома № 4/1 будет сужена на 5 метров с 6 по 20 августа; Коммунистическая в районе дома № 37 (пересечение с Красным проспектом) будет перекрыта для движения в обе стороны с 7 по 20 августа; Котовского в районе дома № 13 будет перекрыта для движения в обе стороны с 7 по 21 августа», — сообщили в пресс-центре «Сибирской генерирующей компании».





Схема проезда по улицам Коммунистической и Максима Горького





В СГК уточнили, что ремонтные работы согласованы с мэрией, ГИБДД и надзорными органами.





Схема перекрытия на улице Котовского





Водителей и пешеходов призывают руководствоваться знаками и информационными щитами, а также проявить внимательность.





Схема сужения на улице Фабричной





24 июля из-за прорыва теплотрассы образовалась глубокая яма на Большевистской возле театра «Старый дом», а потом испортилась плитка в парке «Городское начало». Сейчас из-за ремонта теплотрассы остаётся раскопанной улица Революции, где 23 июля под землю провалился автомобиль.

