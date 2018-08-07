Улицу в Дзержинском районе затопило водой: машины плывут по дороге
Днём 7 августа в Дзержинском районе Новосибирска произошла коммунальная авария: дорогу на улице 25 лет Октября заливает водой.
Об этом инциденте в редакцию НГС сообщил читатель. По его словам, авария случилась возле дома
«Вода быстро прибывает, скоро пойдёт в гаражи», — написал в редакцию очевидец.
Корреспондент НГС выясняет подробности случившегося.
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Ольга Хмелевская
Фото читателя НГС