Улицу в Дзержинском районе затопило водой: машины плывут по дороге

Разлившаяся по улице вода мешает проехать машинам
Разлившаяся по улице вода мешает проехать машинам

Днём 7 августа в Дзержинском районе Новосибирска произошла коммунальная авария: дорогу на улице 25 лет Октября заливает водой.


Об этом инциденте в редакцию НГС сообщил читатель. По его словам, авария случилась возле дома № 8 на улице 25 лет Октября.


«Вода быстро прибывает, скоро пойдёт в гаражи», — написал в редакцию очевидец.


Корреспондент НГС выясняет подробности случившегося.

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