Смартфон взорвался в руках подростка в Новосибирске

Глава многодетной семьи Андрей Андреев утверждает, что стоимость телефона была серьёзной для семейного бюджета суммой
Глава многодетной семьи Андрей Андреев утверждает, что стоимость телефона была серьёзной для семейного бюджета суммой

Смартфон взорвался в руках 16-летней девушки в квартире на улице Чаплыгина в Железнодорожном районе Новосибирска. Происшествие случилось сегодня, 7 августа, около 10:00.


«Дочери был куплен смартфон чуть меньше года назад — на её 16-летие. Сегодня в районе 10 часов утра она этим телефоном зашла в соцсеть, и он у неё в руках начал дымиться. Комната наполнилась резким противным запахом. Она сорвала крышку — там батарейка вспухла», — рассказал корреспонденту НГС отец пострадавшей девушки Андрей Андреев.


Кроме подростка в комнате были её шестеро братьев и сестёр — всех их родители вывели на улицу, чтобы проветрить квартиру от противного запаха.


По словам отца, серьёзно девушка не пострадала — у неё покраснение пальцев на правой руке. Как рассказал Андрей Андреев, смартфон марки ZTE (точную модель телефона он не назвал. — Е.М.) семья купила в ноябре 2017 года в салоне связи «Евросеть» на Красном проспекте около часовни Николая Чудотворца. Тогда телефон стоил серьёзную для семьи сумму — 9800 рублей, и на него была гарантия два года.


За помощью семья не обращалась к службам спасения и в скорую помощь, но собирается писать заявление в полицию.


«Мы ищем документы, чтобы обратиться сейчас в полицию по факту всего этого», — сказал Андрей Андреев.


Корреспондент НГС направила в «Евросеть» запрос с просьбой прокомментировать случай и назвать возможную компенсацию для семьи Андреевых. 


Это не первый случай, когда у новосибирцев в руках взрываются смартфоны, — похожий случай был в июне 2016 года, тогда у смартфона марки Prestigio тоже вспыхнула батарея.

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