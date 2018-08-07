Сибирячка получила от туроператора 4 тысячи после неприятного полёта в Турцию. И осталась довольна
Жительница Новосибирска Ольга Еремеева после неприятного полёта в Турцию получила компенсацию от ANEX Tour 4234 рубля — это деньги за неиспользованные услуги в забронированном отеле Club hotel Sidelya HV-2 в турецком Чолаклы.
Еремеева изначально хотела получить не только эту компенсацию, но и компенсацию за причинённый моральный ущерб —
«Претензия урегулирована, компенсация за неиспользованные услуги в забронированном отеле выплачена, за что мы благодарны», — рассказала корреспонденту НГС Ольга Еремеева.
Эта история началась в середине июня, когда самолёт, следовавший рейсом
Ольга Еремеева вместе с двумя детьми и их бабушкой была пассажиром этого рейса. Во время полёта и после него у неё было плохое самочувствие. Еремеевой пришлось заплатить 100 долларов за капельницу, которую ей поставили в аэропорту Даламан. Она хотела вернуть эти деньги, компенсировать моральный ущерб и плату за сутки в отеле, потому что они заселились не 16 июня, как должны были, а 17 июня. ANEX Tour в своём ответе сообщил, что возмещает плату за бронирование отеля, потому что является клиентоориентированной компанией.
Сама авиакомпания уже называла причины неприятного происшествия с этим рейсом.
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Мария Тищенко
Фото предоставлено Ольгой Еремеевой