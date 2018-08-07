Сибирячка получила от туроператора 4 тысячи после неприятного полёта в Турцию. И осталась довольна

Ольга Еремеева и её сын
Ольга Еремеева и её сын

Жительница Новосибирска Ольга Еремеева после неприятного полёта в Турцию получила компенсацию от ANEX Tour 4234 рубля — это деньги за неиспользованные услуги в забронированном отеле Club hotel Sidelya HV-2 в турецком Чолаклы.


Еремеева изначально хотела получить не только эту компенсацию, но и компенсацию за причинённый моральный ущерб — 15 000 рублей. Туроператор ответил ей на претензии 4 августа и сообщил, что его вины нет: все обязательства были исполнены. Теперь женщине пришли и деньги.


«Претензия урегулирована, компенсация за неиспользованные услуги в забронированном отеле выплачена, за что мы благодарны», — рассказала корреспонденту НГС Ольга Еремеева.


Эта история началась в середине июня, когда самолёт, следовавший рейсом № 5495 Новосибирск — Анталья авиакомпании AZUR air, несмотря на сложные погодные условия, несколько раз пытался совершить посадку в Анталье и чудом избежал катастрофы. Авиакомпания уверена, что безопасная посадка на запасном аэродроме Даламан произошла благодаря грамотным действиям экипажа. После AZUR air обеспечил пассажиров трансфером до мест отдыха, поэтому претензии направлялись к туроператору.


Ольга Еремеева вместе с двумя детьми и их бабушкой была пассажиром этого рейса. Во время полёта и после него у неё было плохое самочувствие. Еремеевой пришлось заплатить 100 долларов за капельницу, которую ей поставили в аэропорту Даламан. Она хотела вернуть эти деньги, компенсировать моральный ущерб и плату за сутки в отеле, потому что они заселились не 16 июня, как должны были, а 17 июня. ANEX Tour в своём ответе сообщил, что возмещает плату за бронирование отеля, потому что является клиентоориентированной компанией.


Сама авиакомпания уже называла причины неприятного происшествия с этим рейсом

Прочтений: 3285
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (23)23
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено