Сибирячка получила от туроператора 4 тысячи после неприятного полёта в Турцию. И осталась довольна

Ольга Еремеева и её сын

Жительница Новосибирска Ольга Еремеева после неприятного полёта в Турцию получила компенсацию от ANEX Tour 4234 рубля — это деньги за неиспользованные услуги в забронированном отеле Club hotel Sidelya HV-2 в турецком Чолаклы.







Еремеева изначально хотела получить не только эту компенсацию, но и компенсацию за причинённый моральный ущерб — 15 000 рублей. Туроператор ответил ей на претензии 4 августа и сообщил, что его вины нет: все обязательства были исполнены. Теперь женщине пришли и деньги.







«Претензия урегулирована, компенсация за неиспользованные услуги в забронированном отеле выплачена, за что мы благодарны», — рассказала корреспонденту НГС Ольга Еремеева.







Эта история началась в середине июня, когда самолёт, следовавший рейсом № 5495 Новосибирск — Анталья авиакомпании AZUR air, несмотря на сложные погодные условия, несколько раз пытался совершить посадку в Анталье и чудом избежал катастрофы. Авиакомпания уверена, что безопасная посадка на запасном аэродроме Даламан произошла благодаря грамотным действиям экипажа. После AZUR air обеспечил пассажиров трансфером до мест отдыха, поэтому претензии направлялись к туроператору.







Ольга Еремеева вместе с двумя детьми и их бабушкой была пассажиром этого рейса. Во время полёта и после него у неё было плохое самочувствие. Еремеевой пришлось заплатить 100 долларов за капельницу, которую ей поставили в аэропорту Даламан. Она хотела вернуть эти деньги, компенсировать моральный ущерб и плату за сутки в отеле, потому что они заселились не 16 июня, как должны были, а 17 июня. ANEX Tour в своём ответе сообщил, что возмещает плату за бронирование отеля, потому что является клиентоориентированной компанией.







Сама авиакомпания уже называла причины неприятного происшествия с этим рейсом.