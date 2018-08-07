«Его нельзя недооценивать»: Миша Алоян проведёт бой с южноафриканским боксёром в Екатеринбурге

Сейчас Миша Алоян начал активную подготовку к соревнованиям
Сейчас Миша Алоян начал активную подготовку к соревнованиям

Новосибирец Миша Алоян проведёт поединок в четвертьфинале второго сезона Всемирной боксерской суперсерии с боксёром из ЮАР Золани Тете. 


Бой в весовой категории до 53,52 кг пройдёт 13 октября в Екатеринбурге, подтвердил корреспонденту НГС новосибирский спортсмен.


«В жеребьёвке участвовали четыре чемпиона и четыре претендента на титул. Золани Тете — очень сильный боксёр, опытный чемпион мира. Это достойный соперник, которого нельзя недооценивать», — рассказал корреспонденту НГС Миша Алоян.


Сейчас Алоян находится в Екатеринбурге, но после планирует отправиться в Кисловодск и Москву для подготовки к бою.


В феврале Миша Алоян одержал победу над 37-летним Александром Эспиносой из Никарагуа — для никарагуанца поражение от новосибирца стало первым в карьере при 15 победах и двух ничьих.

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