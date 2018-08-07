В Новосибирске впервые заметили лысую птицу, которая бегает по воде и дерётся с утками
Жители Академгородка в Советском районе Новосибирска заметили на пруду редкую птицу — она дралась с утками.
«На озере на улице Золотодолинской неожиданно увидели новую птицу среди привычных уток. Фотографии не очень чёткие, но на одной из них явно видно белое пятно над клювом. Ещё у птицы, скорее всего, нет перепонок на лапах. Вела себя довольно агрессивно, гоняла уток и ела хлеб, который кидали люди», — написала в группе «Сообщество Академгородка | Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте» Елена Р., предположив, что птица является лысухой.
Орнитолог Алексей Яновский подтвердил, что встреченная жителями Академгородка птица — лысуха. По его словам, это первое появление птицы в городе.
«Это действительно первая встреча с лысухой в этих краях.
Называется она так потому, что у взрослых птиц на лбу кожистая бляшка. На фотографиях подросток. Лысухи относятся к обычным водоплавающим птицам. За последние десятилетия их численность стремительно сокращается. Относится к отряду журавлёвых, семейства пастушковых. Лысуха гнездится в зарослях. Служит объектом охоты, очень уязвима», — рассказал НГС орнитолог Алексей Яновский.
По словам орнитолога, во время опасности лысуха не взлетает, а перебегает по воде, быстро перебирая ногами.
«В окрестностях Новосибирска встречается редко. В Академгородке это первая встреча. <…> Живут лысухи семьями. Птенцы не беспомощные: они с первого дня начинают плавать. Кормятся подводными растениями и беспозвоночными. Отличается от уток тем, что плавательные перепонки не сплошные, а фестончатые. Я бы сказал, что это птицы "бегущие по волнам", бегом по воде они скрываются от опасности», — добавил орнитолог Алексей Яновский.
В середине июля в Новосибирске заметили другую редкую птицу: пара краснокнижных сапсанов свила гнездо на крыше жилого дома в Советском районе.
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Александр Сильченко
Фото предоставлены Еленой Р.