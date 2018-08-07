В Новосибирске впервые заметили лысую птицу, которая бегает по воде и дерётся с утками

Редкую птицу заметили в Академгородке
Редкую птицу заметили в Академгородке

Жители Академгородка в Советском районе Новосибирска заметили на пруду редкую птицу — она дралась с утками.


«На озере на улице Золотодолинской неожиданно увидели новую птицу среди привычных уток. Фотографии не очень чёткие, но на одной из них явно видно белое пятно над клювом. Ещё у птицы, скорее всего, нет перепонок на лапах. Вела себя довольно агрессивно, гоняла уток и ела хлеб, который кидали люди», — написала в группе «Сообщество Академгородка | Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте» Елена Р., предположив, что птица является лысухой.


Орнитолог Алексей Яновский подтвердил, что встреченная жителями Академгородка птица — лысуха. По его словам, это первое появление птицы в городе.


«Это действительно первая встреча с лысухой в этих краях. 


Называется она так потому, что у взрослых птиц на лбу кожистая бляшка. На фотографиях подросток. Лысухи относятся к обычным водоплавающим птицам. За последние десятилетия их численность стремительно сокращается. Относится к отряду журавлёвых, семейства пастушковых. Лысуха гнездится в зарослях. Служит объектом охоты, очень уязвима», — рассказал НГС орнитолог Алексей Яновский.


Птица зимует на берегах Каспийского моря
Птица зимует на берегах Каспийского моря


По словам орнитолога, во время опасности лысуха не взлетает, а перебегает по воде, быстро перебирая ногами.


«В окрестностях Новосибирска встречается редко. В Академгородке это первая встреча. <…> Живут лысухи семьями. Птенцы не беспомощные: они с первого дня начинают плавать. Кормятся подводными растениями и беспозвоночными. Отличается от уток тем, что плавательные перепонки не сплошные, а фестончатые. Я бы сказал, что это птицы "бегущие по волнам", бегом по воде они скрываются от опасности», — добавил орнитолог Алексей Яновский.


В середине июля в Новосибирске заметили другую редкую птицу: пара краснокнижных сапсанов свила гнездо на крыше жилого дома в Советском районе. 

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