Двенадцать новосибирцев застряли на острове Кораблик из-за плывущих брёвен

Всех оказавшихся на острове людей спасатели вернули на берег

Вечером 6 августа спасатели Муниципальной аварийно-спасательной службы помогли 12 новосибирцам выбраться с острова Кораблик на Оби.







Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, инцидент произошёл в восьмом часу вечера.





«Спасатели МАСС эвакуировали людей, за которыми в назначенное время не прибыло судно. Прогулочный теплоход доставил на остров 12 человек <…> и, по предварительным данным, не забрал людей обратно. Спасатели МАСС доставили людей на берег, с ними всё в порядке. По предварительным данным, корабль не пришёл из-за пропуска сплавляемого леса», — описали ситуацию в МЧС.





Как уточнили в Муниципальной аварийно-спасательной службе, вызволять людей выезжало две оперативных группы.





«Поступила информация вчера от граждан, взволнованных о том, что они находятся на острове Кораблик. 12 человек: один ребёнок, пять женщин и шесть мужчин. Они — отдыхающие с теплохода, который курсирует по реке Обь. Теплоход за ними не вернулся, <…> в организации им сказали, что проводится сброс плавательных брёвен и это небезопасно. В итоге люди остались одни без возможности эвакуации. Оперативно туда были направлены два катера, и в течение часа люди были эвакуированы», — рассказал корреспонденту НГС начальник МАСС Дмитрий Фокин.





В МАСС добавили, что помощь врачей никому из спасённых не понадобилась.





Теплоход не смог забрать отдыхающих из-за сплава брёвен





В компании «Речфлот», которая организует экскурсии по Оби, корреспонденту НГС сообщили, что теплоход задержался ненадолго, но люди на острове отказались его ждать.





«Деревья сплавляли с ГЭС. Два часа у нас теплоходы не ходили. Мы с этими людьми созванивались, говорили, что через час теплоход подойдёт. Они сами вызвали спасателей. Когда теплоход подошёл к острову, людей там уже не было. Это не наша вина, люди отказались ждать. Бывают заминки. Мы ходим только по разрешению администрации бассейна. Мы не имеем права ходить во время запрета. Людей предупреждали о сбросе деревьев и возможных задержках теплоходов», — пояснил корреспонденту НГС технический директор компании «Речфлот» Максим Кляйн.





В середине июля в похожей ситуации оказались семеро отдыхающих на острове Тань-Вань: там застряли две компании — пожилая пара, которая приехала на остров на резиновой лодке, и 5 молодых людей, катавшихся на катамаране.