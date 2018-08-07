Автоинспекторы пересчитали пьяных водителей на дорогах: попались больше сотни

11 водителей попались на пьяной езде не впервые

Госавтоинспекция подвела итоги акции «Нетрезвый водитель», которая проходила в Новосибирской области с 3 по 6 августа.







«В ходе проведения мероприятий автоинспекторы задержали 124 нетрезвых водителя, из них 11 — повторно», — сообщили в отделении пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Новосибирской области.







Акция «Нетрезвый водитель» началась в регионе ещё в пятницу, 3 августа. Вплоть до вчерашнего дня инспекторы ДПС усиленно искали пьяных за рулём.







Как ранее рассказывал корреспонденту НГС инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков, провести эту акцию автоинспекция решила, потому что в городе происходит большое количество аварий. Согласно статистике, за первую половину этого года только в Новосибирске случилось 132 ДТП, в которых погибли 20 и пострадали 175 человек. В том числе пьяные водители попали в аварии 71 раз, ДТП с их участием привели к гибели 19 человек и к травмам ещё у 102.







В областной ГИБДД напомнили, что пьяным водителям грозит лишение прав на 1,5–2 года и штраф в размере 30 тысяч рублей. Если водитель попался на таком нарушении не первый раз, то это обернётся для него уголовным наказанием — суд может дать нарушителю до 2 лет лишения свободы.





В июне автоинспекторы устроили на площади Ленина необычную акцию «0% алкоголя»: они останавливали машины и дарили водителям минеральную воду. Всего за час ГИБДД успела раздать 60 бутылок минералки.