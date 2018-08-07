Новосибирец получил медаль за исследование электромагнитных ускорителей

Геннадий Швецов с медалью

Новосибирский учёный Геннадий Швецов получил престижную международную награду за исследование электромагнитных ускорителей.







Согласно информации СО РАН, новосибирцу вручили медаль Гарри Фэира во Франции во время международного симпозиума.





«Ускорение твердых тел до высоких скоростей и исследование высокоскоростного удара по различным преградам — классическая задача механики. Интерес для науки и приложений обычно представляют два диапазона скоростей: "космический" <…> и "артиллерийский" <…>. Первый связан с безопасностью космических полетов, второй — с оборонной промышленностью», — приводятся слова учёного на сайте СО РАН.





Доктор технических наук Геннадий Швецов работает заведующим лабораторией физики высоких плотностей энергии ИГиЛ СО РАН.





В СО РАН изучать электромагнитные методы ускорения начали в начале 1960-х годов. Инициатором исследований стал академик Сергей Королёв.



Справка: медаль Гарри Фэира была учреждена в мае 2010 года, она носит имя американского ученого, пионера в изучении методов электромагнитного ускорения. Награда присуждается исследователям, которые достигли высоких результатов в этой области и проявили многолетнюю преданность своему делу.





В феврале Министерство образования и науки России подвело итоги конкурса проектов для реализации Национальной технологической инициативы — учёные Новосибирского технического университета получили 51 миллион рублей.

